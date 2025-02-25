https://ria.ru/20250225/polsha-2001495203.html
Польша не выступает за отправку войск на Украину, заявил Косиняк-Камыш
Польша не выступает за отправку войск на Украину, заявил Косиняк-Камыш - РИА Новости, 25.02.2025
Польша не выступает за отправку войск на Украину, заявил Косиняк-Камыш
Ни одна из польских политических сил не выступает за направление войск на Украину, заявил журналистам во вторник министр национальной обороны республики... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:50:00+03:00
2025-02-25T13:50:00+03:00
2025-02-25T13:57:00+03:00
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кир стармер
дмитрий песков
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Ни одна из польских политических сил не выступает за направление войск на Украину, заявил журналистам во вторник министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Совместная позиция в вопросе ненаправления войск на Украину. Это то, что объединяет все политические силы и должно объединять", - сказал Косиняк-Камыш. Также он отметил, что в республике наблюдается "неиспользование этого элемента в качестве попытки раздела поляков", так как "поляки в этом вопросе не разделены". Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250224/kanada-2001352699.html
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в мире, украина, россия, великобритания, владислав косиняк-камыш , кир стармер, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владислав Косиняк-Камыш , Кир Стармер, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Польша не выступает за отправку войск на Украину, заявил Косиняк-Камыш
Глава МО Косиняк-Камыш: Польша не выступает за отправку войск на Украину