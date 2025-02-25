Иностранные банды пытаются проникнуть в Польшу, заявили в МВД страны
Глава МВД Польши Семоняк: иностранные банды пытаются захватить страну
Сотрудники полиции Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Иностранные преступные группировки и банды пытаются проникнуть в Польшу, контролировать различные виды преступности и используют для этого жестокие методы, заявил во вторник в эфире Польского радио министр внутренних дел и администрации страны, координатор спецслужб Томаш Семоняк.
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"Имеет место завозная жестокая преступность. Фактически не проходит и недели, чтобы не поступила информация о жестоких драках и брутальных действиях чаще всего между членами этих банд, поэтому мы вынуждены на это реагировать", — заявил он.
По его словам, речь идет о тяжких преступлениях. "Данные полиции говорят сами за себя. Иностранные банды пытаются проникнуть в Польшу, чтобы контролировать различные виды преступности — незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, вымогательство. И они используют для этого жестокие методы", — сказал Семоняк.
Глава МВД и администрации добавил, что из Польши было выслано много людей. "Высылка 8 000 человек в прошлом году — это очень много, это не маргинальное число, плюс количество людей, находящихся под стражей, исчисляется сотнями", — сказал он.
"Вам нужно только спросить полицию о подробностях или просто осмотреться вокруг — несколько дней назад полиция действовала быстро и эффективно — у нас в центре Варшавы произошла ножевая драка между гражданами другой страны, в результате которой погибли люди", — отметил министр. "Возможно, статистически это всего лишь один инцидент, но он невероятно серьезен, и именно так к нему относятся полиция и Министерство внутренних дел и администрации", — добавил он.
В пятницу вечером на площади Конституции в Варшаве произошла драка, в результате которой пострадали трое граждан Грузии — один из них, 31-летний мужчина, был доставлен в больницу с ранением груди, где скончался. Трое грузин, участвовавших в драке, были приговорены к двум месяцам ареста.
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