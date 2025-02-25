https://ria.ru/20250225/polsha-2001491199.html

Иностранные банды пытаются проникнуть в Польшу, заявили в МВД страны

Иностранные банды пытаются проникнуть в Польшу, заявили в МВД страны - РИА Новости, 25.02.2025

Иностранные банды пытаются проникнуть в Польшу, заявили в МВД страны

Иностранные преступные группировки и банды пытаются проникнуть в Польшу, контролировать различные виды преступности и используют для этого жестокие методы,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:33:00+03:00

2025-02-25T13:33:00+03:00

2025-02-25T13:33:00+03:00

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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Иностранные преступные группировки и банды пытаются проникнуть в Польшу, контролировать различные виды преступности и используют для этого жестокие методы, заявил во вторник в эфире Польского радио министр внутренних дел и администрации страны, координатор спецслужб Томаш Семоняк. "Имеет место завозная жестокая преступность. Фактически не проходит и недели, чтобы не поступила информация о жестоких драках и брутальных действиях чаще всего между членами этих банд, поэтому мы вынуждены на это реагировать", — заявил он. По его словам, речь идет о тяжких преступлениях. "Данные полиции говорят сами за себя. Иностранные банды пытаются проникнуть в Польшу, чтобы контролировать различные виды преступности — незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, вымогательство. И они используют для этого жестокие методы", — сказал Семоняк. Глава МВД и администрации добавил, что из Польши было выслано много людей. "Высылка 8 000 человек в прошлом году — это очень много, это не маргинальное число, плюс количество людей, находящихся под стражей, исчисляется сотнями", — сказал он. "Вам нужно только спросить полицию о подробностях или просто осмотреться вокруг — несколько дней назад полиция действовала быстро и эффективно — у нас в центре Варшавы произошла ножевая драка между гражданами другой страны, в результате которой погибли люди", — отметил министр. "Возможно, статистически это всего лишь один инцидент, но он невероятно серьезен, и именно так к нему относятся полиция и Министерство внутренних дел и администрации", — добавил он. В пятницу вечером на площади Конституции в Варшаве произошла драка, в результате которой пострадали трое граждан Грузии — один из них, 31-летний мужчина, был доставлен в больницу с ранением груди, где скончался. Трое грузин, участвовавших в драке, были приговорены к двум месяцам ареста.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001462329.html

https://ria.ru/20250204/glava-1997331506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, варшава, грузия, томаш семоняк