https://ria.ru/20250225/polozkova-2001554382.html

Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов

Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 26.02.2025

Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов

Поэтесса Вера Полозкова* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-25T17:37:00+03:00

2025-02-25T17:37:00+03:00

2025-02-26T00:36:00+03:00

вера полозкова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

происшествия

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Поэтесса Вера Полозкова* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы ведомства. "Полозкова Вера Николаевна*, 05.03.1986 года рождения, г. Москва", - значится в перечне.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250110/rosfinmonitoring-1993147388.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вера полозкова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия