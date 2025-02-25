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Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 26.02.2025
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17:37 25.02.2025 (обновлено: 00:36 26.02.2025)
https://ria.ru/20250225/polozkova-2001554382.html
Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов
Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 26.02.2025
Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов
Поэтесса Вера Полозкова* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-25T17:37:00+03:00
2025-02-26T00:36:00+03:00
вера полозкова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Поэтесса Вера Полозкова* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы ведомства. "Полозкова Вера Николаевна*, 05.03.1986 года рождения, г. Москва", - значится в перечне.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250110/rosfinmonitoring-1993147388.html
россия
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Варвара Скокшина
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
вера полозкова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия
Вера Полозкова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Происшествия
Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес поэтессу Полозкову в список террористов и экстремистов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВера Полозкова*
Вера Полозкова* - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Вера Полозкова*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Поэтесса Вера Полозкова* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из соответствующей базы ведомства.
"Полозкова Вера Николаевна*, 05.03.1986 года рождения, г. Москва", - значится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов
Михаил Вербицкий* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Блогера Вербицкого* внесли в список террористов и экстремистов
10 января, 16:12
 
Вера ПолозковаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияПроисшествия
 
 
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