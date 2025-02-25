https://ria.ru/20250225/plan-2001537878.html
"Следует это сделать". В Британии предложили радикальный план по Украине
"Следует это сделать". В Британии предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
"Следует это сделать". В Британии предложили радикальный план по Украине
Великобритания должна принимать участие в мирном процессе по Украине, а не грозить отправкой вооруженных сил, заявил член британской палаты лордов Роберт... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:36:00+03:00
2025-02-25T16:36:00+03:00
2025-02-25T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Великобритания должна принимать участие в мирном процессе по Украине, а не грозить отправкой вооруженных сил, заявил член британской палаты лордов Роберт Скидельски в статье для Guardian."Великобритании и ее европейским партнерам сейчас следует начать по-взрослому говорить с руководством Украины, с Владимиром Зеленским и его преемниками, о мире, который Киев может заключить и который Европа готова поддержать", — призвал Скидельски.По мнению британского лорда, его страна не должна способствовать окончанию конфликта, грозясь отправить на Украину свои войска."Наш премьер-министр должен понимать, что таким образом сделка будет не заключена, а сорвана, поскольку нет ни малейшего шанса, что Путин на это согласится. Такая мера — отчаянная попытка Британии сохранить свою репутацию", — подчеркнул Скидельски.Британский премьер Кир Стармер 17 февраля заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
https://ria.ru/20250225/rossiya-2001494998.html
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в мире, украина, великобритания, киев, кир стармер, владимир зеленский
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Кир Стармер, Владимир Зеленский
"Следует это сделать". В Британии предложили радикальный план по Украине
Лорд Скидельски: Британии нужно говорить о мире, а не об отправке сил на Украину