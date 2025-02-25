Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Очередь возможных российско-американских проектов по экономическому сотрудничеству настанет после урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации. <…> Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы" — так он ответил на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия для начала сотрудничества с США по редкоземельным металлам.
По словам пресс-секретаря, к мерам по нормализации диалога в первую очередь относится восстановление полноценной работы посольств обеих стран.
Песков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.
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"Когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты", — добавил он.
Накануне вечером президент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. По его словам, к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки этих металлов, а объем производства продукции должен вырасти кратно.
После совещания в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства заявил, что Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. По его словам, у России на порядок больше запасов таких ископаемых, чем на Украине, и она готова работать с иностранными партнерами в сфере их разработки, в том числе в новых регионах.