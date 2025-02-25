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Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты - РИА Новости, 25.02.2025
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12:54 25.02.2025 (обновлено: 14:16 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/peskov-2001481148.html
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты - РИА Новости, 25.02.2025
Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты
Очередь возможных российско-американских проектов по экономическому сотрудничеству настанет после урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:54:00+03:00
2025-02-25T14:16:00+03:00
экономика
дмитрий песков
владимир путин
сша
россия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Очередь возможных российско-американских проектов по экономическому сотрудничеству настанет после урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации. &lt;…&gt; Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы" — так он ответил на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия для начала сотрудничества с США по редкоземельным металлам.По словам пресс-секретаря, к мерам по нормализации диалога в первую очередь относится восстановление полноценной работы посольств обеих стран.Песков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.&quot;Когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты&quot;, — добавил он.Накануне вечером президент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. По его словам, к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки этих металлов, а объем производства продукции должен вырасти кратно.После совещания в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства заявил, что Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. По его словам, у России на порядок больше запасов таких ископаемых, чем на Украине, и она готова работать с иностранными партнерами в сфере их разработки, в том числе в новых регионах.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001366774.html
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экономика, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия
Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Россия

Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУчастник переговоров между США и Россией
Участник переговоров между США и Россией - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Очередь возможных российско-американских проектов по экономическому сотрудничеству настанет после урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации. <…> Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы" — так он ответил на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия для начала сотрудничества с США по редкоземельным металлам.
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По словам пресс-секретаря, к мерам по нормализации диалога в первую очередь относится восстановление полноценной работы посольств обеих стран.
Песков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.
«

"Когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты", — добавил он.

Накануне вечером президент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. По его словам, к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки этих металлов, а объем производства продукции должен вырасти кратно.
После совещания в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства заявил, что Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. По его словам, у России на порядок больше запасов таких ископаемых, чем на Украине, и она готова работать с иностранными партнерами в сфере их разработки, в том числе в новых регионах.
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