https://ria.ru/20250225/peskov-2001481148.html

Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты

Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты - РИА Новости, 25.02.2025

Песков рассказал, когда Россия рассмотрит совместные с США проекты

Очередь возможных российско-американских проектов по экономическому сотрудничеству настанет после урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:54:00+03:00

2025-02-25T12:54:00+03:00

2025-02-25T14:16:00+03:00

экономика

дмитрий песков

владимир путин

сша

россия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Очередь возможных российско-американских проектов по экономическому сотрудничеству настанет после урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации. <…> Далее на повестке дня стоит вопрос о регулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже тоже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы" — так он ответил на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия для начала сотрудничества с США по редкоземельным металлам.По словам пресс-секретаря, к мерам по нормализации диалога в первую очередь относится восстановление полноценной работы посольств обеих стран.Песков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества."Когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты", — добавил он.Накануне вечером президент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов. По его словам, к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки этих металлов, а объем производства продукции должен вырасти кратно.После совещания в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства заявил, что Россия была бы готова предложить американским партнерам возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. По его словам, у России на порядок больше запасов таких ископаемых, чем на Украине, и она готова работать с иностранными партнерами в сфере их разработки, в том числе в новых регионах.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001366774.html

https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия