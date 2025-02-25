https://ria.ru/20250225/peskov-2001478404.html

Речи о заключении соглашений с США пока не идет, заявил Песков

Речи о заключении соглашений с США пока не идет, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025

Речи о заключении соглашений с США пока не идет, заявил Песков

Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:35:00+03:00

2025-02-25T12:35:00+03:00

2025-02-25T12:35:00+03:00

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сша

ближний восток

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250225/peskov-2001477046.html

https://ria.ru/20250225/peskov-2001476497.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, ближний восток, сергей лавров, дмитрий песков, дональд трамп