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Речи о заключении соглашений с США пока не идет, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025
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12:35 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/peskov-2001478404.html
Речи о заключении соглашений с США пока не идет, заявил Песков
Речи о заключении соглашений с США пока не идет, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025
Речи о заключении соглашений с США пока не идет, заявил Песков
Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:35:00+03:00
2025-02-25T12:35:00+03:00
россия
сша
ближний восток
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250225/peskov-2001477046.html
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россия, сша, ближний восток, сергей лавров, дмитрий песков, дональд трамп
Россия, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Речи о заключении соглашений с США пока не идет, заявил Песков

Песков: Россия и США пока не работают над заключением соглашений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работа над заключением каких-либо двусторонних соглашений между Россией и США на данный момент не ведется, "до этого не дошло дело", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Песков высказался о позиции США по Украине
12:31
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Песков не стал комментировать публикацию о погибших на Украине россиянах
12:29
 
РоссияСШАБлижний ВостокСергей ЛавровДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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