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Песков не стал комментировать публикацию о погибших на Украине россиянах - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/peskov-2001476497.html
Песков не стал комментировать публикацию о погибших на Украине россиянах
Песков не стал комментировать публикацию о погибших на Украине россиянах - РИА Новости, 25.02.2025
Песков не стал комментировать публикацию о погибших на Украине россиянах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев публикации "Медиазоны"* с данными о погибших на Украине россиянах, отметив, что не... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:29:00+03:00
2025-02-25T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев публикации "Медиазоны"* с данными о погибших на Украине россиянах, отметив, что не знает, что это за издание и что они опубликовали. "Я не знаю, честно говоря, что это за издание, я не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет. Единственное, что я могу вам сказать, что любая информация о потерях в ходе специальной военной операции может предоставляться только через министерство обороны Российской Федерации. Это исключительная прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как могут в Кремле прокомментировать публикацию онлайн-издания "Медиазона" с якобы поименным списком погибших за последние три года россиян на Украине. *СМИ, выполняющие функции иноагента в России
https://ria.ru/20250203/peskov-1997022806.html
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать публикацию о погибших на Украине россиянах

Песков не стал комментировать публикацию "Медиазоны" о погибших на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев публикации "Медиазоны"* с данными о погибших на Украине россиянах, отметив, что не знает, что это за издание и что они опубликовали.
"Я не знаю, честно говоря, что это за издание, я не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет. Единственное, что я могу вам сказать, что любая информация о потерях в ходе специальной военной операции может предоставляться только через министерство обороны Российской Федерации. Это исключительная прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как могут в Кремле прокомментировать публикацию онлайн-издания "Медиазона" с якобы поименным списком погибших за последние три года россиян на Украине.
*СМИ, выполняющие функции иноагента в России
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