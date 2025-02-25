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Восстановить отношения России и США в одночасье невозможно, заявил Песков
Восстановить отношения России и США в одночасье невозможно, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025
Восстановить отношения России и США в одночасье невозможно, заявил Песков
Многое в отношениях РФ и США пострадало и было разрушено за последние годы, восстановить это в одночасье невозможно, предстоит большая работа, заявил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:21:00+03:00
2025-02-25T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Многое в отношениях РФ и США пострадало и было разрушено за последние годы, восстановить это в одночасье невозможно, предстоит большая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь, надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия. Предстоит сделать очень много шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению атмосферы доверия. Очень много пострадало за последние четыре года, очень много было разрушено. Поэтому, конечно, восстановить это в одночасье невозможно, предстоит большая работа", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, доверяет ли президент РФ Владимир Путин американцам.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, сша, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Политика
Восстановить отношения России и США в одночасье невозможно, заявил Песков
Песков: многое в отношениях с США пострадало, восстановить их в одночасье нельзя