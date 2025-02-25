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Обвиняемая в убийстве сына в Перми заплакала в суде

Обвиняемая в убийстве сына в Перми заплакала в суде - РИА Новости, 25.02.2025

Обвиняемая в убийстве сына в Перми заплакала в суде

Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына в Перми Ирина Шатова в суде заплакала и сказала, что раскаивается в содеянном. РИА Новости, 25.02.2025

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происшествия

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ПЕРМЬ, 25 фев — РИА Новости. Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына в Перми Ирина Шатова в суде заплакала и сказала, что раскаивается в содеянном. "Принимала поступающие (от кредиторов. — Прим. ред.) угрозы близко к сердцу. Возможно, неправильно оценивала ситуацию. Раскаиваюсь и сожалею", — в слезах сказала она.Как передает корреспондент РИА Новости, Пермский краевой суд продолжил рассматривать дело в отношении Шатовой, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына. По версии следствия, преступление произошло в ночь на 12 июля 2024 года. Тело мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в центре города. Ранее из показаний подсудимой стало известно, что женщине в 2024 году поступали угрозы от лиц, которые доверили пермячке деньги для трейдинга, рассчитывая получить прибыль. Однако женщина понесла финансовые потери из-за падения рынка ценных бумаг и решила свести счеты с жизнью, забрав с собой своего ребенка, который был очень привязан к матери. Сумма долга оценивалась примерно в 50 миллионов рублей. В заседании объявлен перерыв до 10 марта. Далее стороны приступят к прениям.

https://ria.ru/20250225/perm-2001503535.html

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происшествия, пермь, пермский краевой суд