https://ria.ru/20250225/perm-2001503535.html

Обвиняемая в убийстве сына в Перми рассказала о расправе над ребенком

Обвиняемая в убийстве сына в Перми рассказала о расправе над ребенком - РИА Новости, 25.02.2025

Обвиняемая в убийстве сына в Перми рассказала о расправе над ребенком

Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына в Перми Ирина Шатова рассказала, как расправилась с мальчиком, а также о накопленных долгах на сумму около 50 миллионов РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:25:00+03:00

2025-02-25T14:25:00+03:00

2025-02-25T15:19:00+03:00

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ПЕРМЬ, 25 фев - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына в Перми Ирина Шатова рассказала, как расправилась с мальчиком, а также о накопленных долгах на сумму около 50 миллионов рублей. Как передает корреспондент РИА Новости, Пермский краевой суд продолжает рассматривать дело в отношении Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына. По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 12 июля 2024 года. Тело мальчика нашли в чемодане у мусорных контейнеров в центре Перми. Во вторник сторона обвинения завершила представлять доказательства. Адвокат подсудимой озвучил показания Шатовой. "Я совершила убийство сына. Получила отказ от клиента в займе для работы и исполнения обязательств. Общая сумма задолженности перед клиентами составляла около 50 миллионов рублей. Рухнула моя последняя надежда. Решила свести счеты с жизнью и взять с собой сына, так как ему было бы сложно жить без меня. Взяла белый шнур от телефона и задушила его, это длилось около трёх минут. Накинула на шею шнур, завязала на простой узел и потянула за концы. Подумала, что он не умер. Взяла нож и порезала ему горло. Потом нанесла ему три ножевых ранения, как мне казалось, в район сердца, чтобы он ушел безболезненно. Хотела убить себя... но не смогла", - указано в оглашенных адвокатом показаниях Шатовой. Потом женщина купила бутылку водки и выпила ее. Позднее Шатову задержали правоохранители. Она написала чистосердечное признание в убийстве ребенка.Следователям подозреваемая пояснила, что испытывала с февраля стресс из-за финансовых потерь, понесенных из-за падения рынка ценных бумаг, к психологу не обращалась, надеялась, что справится со всем сама. Пермячка с конца июня получала по телефону угрозы от "кредиторов". Погибший мальчик не ходил в школу, так как родители до развода планировали переехать из России в другую страну, где хотели уже отдать мальчика в "постоянное" учебное заведение. При этом ребенок занимался по учебным тетрадям, имел навыки счета и письма и другие знания. По словам Шатовой, во время работы на бирже клиентов привлекал бывший муж (весной 2024 года он уехал в США). Она торговала акциями как физлицо, используя собственный брокерский счет, с частью клиентов были подписаны расписки о получении денежных средств (по их желанию). Сторона защиты также огласила в суде характеристики на Шатову от людей, которые с ней были хорошо знакомы, и сведения о состоянии здоровья (об инвалидности 2 группы) матери подсудимой. Из характеристик следовало, что девушка отличалась дисциплинированностью, послушностью, неконфликтным характером, отлично училась, окончила вуз, много читала, работала в автоцентре, где ее ценили. Все знакомые подчеркивали, что девушка любила сына, была к нему привязана, проводила с ребенком много времени.

https://ria.ru/20250218/ubijstvo-2000082051.html

https://ria.ru/20250218/otets-2000055227.html

https://ria.ru/20240802/obvinjaemaja-1963703580.html

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пермь, россия, сша, пермский краевой суд, происшествия