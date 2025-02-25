https://ria.ru/20250225/pentagon-2001595268.html

Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме

Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.02.2025

Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме

Министерство обороны США ждет встряска, президент Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин РИА Новости, 25.02.2025

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны США ждет встряска, президент Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон", - сказала Левитт на брифинге. Так она объяснила решение Трампа об отставке Чарльза Брауна с поста главы Объединенного комитета начальников штабов - высшей военной должности. Президент США был недоволен работой Брауна, заявила Левитт.

https://ria.ru/20241114/pentagon-1983659294.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша