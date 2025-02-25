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Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.02.2025
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме
Министерство обороны США ждет встряска, президент Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:13:00+03:00
2025-02-25T22:13:00+03:00
2025-02-25T22:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны США ждет встряска, президент Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон", - сказала Левитт на брифинге. Так она объяснила решение Трампа об отставке Чарльза Брауна с поста главы Объединенного комитета начальников штабов - высшей военной должности. Президент США был недоволен работой Брауна, заявила Левитт.
https://ria.ru/20241114/pentagon-1983659294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома: Пентагон ждет встряска, они провалили семь аудитов