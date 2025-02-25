Рейтинг@Mail.ru
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/pentagon-2001595268.html
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме - РИА Новости, 25.02.2025
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме
Министерство обороны США ждет встряска, президент Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:13:00+03:00
2025-02-25T22:13:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_9e57daa4aaf7ba8616e7b56c93132a44.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны США ждет встряска, президент Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон", - сказала Левитт на брифинге. Так она объяснила решение Трампа об отставке Чарльза Брауна с поста главы Объединенного комитета начальников штабов - высшей военной должности. Президент США был недоволен работой Брауна, заявила Левитт.
https://ria.ru/20241114/pentagon-1983659294.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100236/36/1002363619_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_3a9403e85668fc0664e2fd0e5147b38d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп встряхнет Пентагон, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома: Пентагон ждет встряска, они провалили семь аудитов

© Flickr / Kevin H. Здание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Flickr / Kevin H.
Здание Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Министерство обороны США ждет встряска, президент Дональд Трамп не доволен тем, как воспринимают свою армию военные, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон", - сказала Левитт на брифинге.
Так она объяснила решение Трампа об отставке Чарльза Брауна с поста главы Объединенного комитета начальников штабов - высшей военной должности. Президент США был недоволен работой Брауна, заявила Левитт.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии
14 ноября 2024, 09:09
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала