Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо
Глава Пентагона Хегсет посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПит Хегсет
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет посетит американскую военную базу в заливе Гуантанамо и депортационный центр, сообщает ведомство.
Как уточняется в сообщении, Хегсет посетит базу во вторник.
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"Он получит информацию об операционной деятельности, в том числе центра для мигрантов в депортационном учреждении на базе", - говорится в сообщении.
Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов.
Ранее Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.