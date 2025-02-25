https://ria.ru/20250225/pentagon-2001392571.html

Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо

Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо - РИА Новости, 25.02.2025

Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо

Глава Пентагона Пит Хегсет посетит американскую военную базу в заливе Гуантанамо и депортационный центр, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.02.2025

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет посетит американскую военную базу в заливе Гуантанамо и депортационный центр, сообщает ведомство. Как уточняется в сообщении, Хегсет посетит базу во вторник. "Он получит информацию об операционной деятельности, в том числе центра для мигрантов в депортационном учреждении на базе", - говорится в сообщении. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Ранее Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

https://ria.ru/20250222/ssha-2000944142.html

гуантанамо (город)

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