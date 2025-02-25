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Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо - РИА Новости, 25.02.2025
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03:17 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/pentagon-2001392571.html
Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо
Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо - РИА Новости, 25.02.2025
Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо
Глава Пентагона Пит Хегсет посетит американскую военную базу в заливе Гуантанамо и депортационный центр, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:17:00+03:00
2025-02-25T03:17:00+03:00
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пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет посетит американскую военную базу в заливе Гуантанамо и депортационный центр, сообщает ведомство. Как уточняется в сообщении, Хегсет посетит базу во вторник. "Он получит информацию об операционной деятельности, в том числе центра для мигрантов в депортационном учреждении на базе", - говорится в сообщении. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Ранее Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html
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в мире, гуантанамо (город), куба, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), Куба, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Шеф Пентагона посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо

Глава Пентагона Хегсет посетит центр для мигрантов на базе Гуантанамо

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет посетит американскую военную базу в заливе Гуантанамо и депортационный центр, сообщает ведомство.
Как уточняется в сообщении, Хегсет посетит базу во вторник.
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"Он получит информацию об операционной деятельности, в том числе центра для мигрантов в депортационном учреждении на базе", - говорится в сообщении.
Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов.
Ранее Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
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В миреГуантанамо (город)КубаСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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