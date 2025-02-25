https://ria.ru/20250225/otvety-2001497104.html
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ - РИА Новости, 25.02.2025
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ
Ответы американских госслужащих на письмо предпринимателя Илона Маска с просьбой отчитаться о работе за неделю будут загружены в систему искусственного... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:55:00+03:00
2025-02-25T13:55:00+03:00
2025-02-25T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ответы американских госслужащих на письмо предпринимателя Илона Маска с просьбой отчитаться о работе за неделю будут загружены в систему искусственного интеллекта, которая определит, насколько важной работой занимается сотрудник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Ранее Маск сообщил о направленном всем федеральным сотрудникам США электронном письме с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении. "Ответы на электронное письмо, направленное Илоном Маском госслужащим..., как ожидается, будут переданы системе искусственного интеллекта... Эта система ИИ определит, является ли работа конкретного сотрудника критически важной для организации или нет", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отмечает NBC, оценивать ответы госслужащих будет большая языковая модель. По данным источников, в письме Маска просилось не присылать в ответ ссылки или вложения именно потому, что данные планируется загрузить в систему ИИ.
https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, nbc
В мире, США, Илон Маск, NBC
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ
NBC: ИИ оценит отчеты госслужащих США и решит, насколько важен их труд