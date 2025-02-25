Рейтинг@Mail.ru
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 25.02.2025 (обновлено: 14:32 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/otvety-2001497104.html
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ - РИА Новости, 25.02.2025
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ
Ответы американских госслужащих на письмо предпринимателя Илона Маска с просьбой отчитаться о работе за неделю будут загружены в систему искусственного... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:55:00+03:00
2025-02-25T14:32:00+03:00
в мире
сша
илон маск
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ответы американских госслужащих на письмо предпринимателя Илона Маска с просьбой отчитаться о работе за неделю будут загружены в систему искусственного интеллекта, которая определит, насколько важной работой занимается сотрудник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Ранее Маск сообщил о направленном всем федеральным сотрудникам США электронном письме с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении. "Ответы на электронное письмо, направленное Илоном Маском госслужащим..., как ожидается, будут переданы системе искусственного интеллекта... Эта система ИИ определит, является ли работа конкретного сотрудника критически важной для организации или нет", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отмечает NBC, оценивать ответы госслужащих будет большая языковая модель. По данным источников, в письме Маска просилось не присылать в ответ ссылки или вложения именно потому, что данные планируется загрузить в систему ИИ.
https://ria.ru/20250124/mask-1995239340.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, nbc
В мире, США, Илон Маск, NBC
Отчеты госслужащих в США оценят с помощью ИИ

NBC: ИИ оценит отчеты госслужащих США и решит, насколько важен их труд

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ответы американских госслужащих на письмо предпринимателя Илона Маска с просьбой отчитаться о работе за неделю будут загружены в систему искусственного интеллекта, которая определит, насколько важной работой занимается сотрудник, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Ранее Маск сообщил о направленном всем федеральным сотрудникам США электронном письме с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении.
«
"Ответы на электронное письмо, направленное Илоном Маском госслужащим..., как ожидается, будут переданы системе искусственного интеллекта... Эта система ИИ определит, является ли работа конкретного сотрудника критически важной для организации или нет", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Как отмечает NBC, оценивать ответы госслужащих будет большая языковая модель. По данным источников, в письме Маска просилось не присылать в ответ ссылки или вложения именно потому, что данные планируется загрузить в систему ИИ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ: окружение Трампа разозлилось на Маска из-за его критики Stargate
24 января, 03:02
 
В миреСШАИлон МаскNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала