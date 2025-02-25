https://ria.ru/20250225/otchet-2001521768.html

Отчет правительства в Госдуме запланирован на 28 марта

Отчет правительства в Госдуме запланирован на 28 марта - РИА Новости, 25.02.2025

Отчет правительства в Госдуме запланирован на 28 марта

Отчет правительства России в Госдуме планируется 28 марта, сообщил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отчет правительства России в Госдуме планируется 28 марта, сообщил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников."(Премьер-министр РФ Михаил - ред.) Мишустин сейчас со всеми министрами и заместителями будет отчитываться перед Госдумой. В следующем месяце, 28 (марта - ред.)", - сказал Калашников на рабочем совещании комитета.

https://ria.ru/20250210/kabmin-1998462129.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, госдума рф, правительство рф, леонид калашников, снг