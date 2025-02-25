https://ria.ru/20250225/otchet-2001521768.html
Отчет правительства в Госдуме запланирован на 28 марта
Отчет правительства в Госдуме запланирован на 28 марта - РИА Новости, 25.02.2025
Отчет правительства в Госдуме запланирован на 28 марта
Отчет правительства России в Госдуме планируется 28 марта, сообщил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:27:00+03:00
2025-02-25T15:27:00+03:00
2025-02-25T15:40:00+03:00
политика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отчет правительства России в Госдуме планируется 28 марта, сообщил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников."(Премьер-министр РФ Михаил - ред.) Мишустин сейчас со всеми министрами и заместителями будет отчитываться перед Госдумой. В следующем месяце, 28 (марта - ред.)", - сказал Калашников на рабочем совещании комитета.
https://ria.ru/20250210/kabmin-1998462129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, правительство рф, леонид калашников, снг
Политика, Россия, Госдума РФ, Правительство РФ, Леонид Калашников, СНГ
Отчет правительства в Госдуме запланирован на 28 марта
Депутат Калашников: отчет правительства России в Госдуме планируется 28 марта