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СМИ: офис по персоналу разрешил чиновникам США не отчитываться о работе
СМИ: офис по персоналу разрешил чиновникам США не отчитываться о работе - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: офис по персоналу разрешил чиновникам США не отчитываться о работе
Офис по персоналу признал за отдельными ведомствами США право решать, нужно ли их чиновникам отчитываться о рабочих достижениях за неделю, как под угрозой... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:58:00+03:00
2025-02-25T05:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Офис по персоналу признал за отдельными ведомствами США право решать, нужно ли их чиновникам отчитываться о рабочих достижениях за неделю, как под угрозой увольнения требовал от госслужащих предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, сообщает телеканал CBS. "Отдел, который попросил федеральных работников записать пять достижений последней недели, сказал исполнительным органам, что каждая структура вправе самостоятельно принимать решение, несмотря на угрозу Маска об увольнениях", — сообщил телеканал со ссылкой на двух чиновников. Как отмечается в сообщении, каждому федеральному ведомству разрешили отвечать на директиву по собственному усмотрению. Из этого телеканал делает вывод, что требование о составлении списка достижений разрешили игнорировать. Ранее Маск сообщил о направленном всем федеральным сотрудникам США электронном письме с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено как подача заявления об увольнении. Позднее предприниматель пообещал дать промолчавшим второй шанс, но на усмотрение президента США Дональда Трампа.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
СМИ: офис по персоналу разрешил чиновникам США не отчитываться о работе
CBS: офис по персоналу разрешил американским чиновникам не отчитываться о работе