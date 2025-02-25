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Отдавали последнее. Как СССР возрождал Восточную Европу - РИА Новости, 25.02.2025
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09:00 25.02.2025 (обновлено: 10:44 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-1999323110.html
Отдавали последнее. Как СССР возрождал Восточную Европу
Отдавали последнее. Как СССР возрождал Восточную Европу - РИА Новости, 25.02.2025
Отдавали последнее. Как СССР возрождал Восточную Европу
К началу мая 1945 года приближался момент победы СССР в страшной борьбе с нацизмом. Помимо изгнания врага с территории страны необходимо было освободить от... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:00:00+03:00
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освобождение. путь к победе
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К началу мая 1945 года приближался момент победы СССР в страшной борьбе с нацизмом. Помимо изгнания врага с территории страны необходимо было освободить от оккупантов и другие страны, многие города которых лежали в руинах. Во время военных действий особенно сильно пострадали страны Восточной Европы. Красная Армия с первых дней оказывала помощь населению освобождаемых городов. Людей кормили, им помогали восстанавливать мирную жизнь и хозяйство.Для обеспечения вопросов послевоенного развития европейских стран в 1949 году в Москве был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), в который вошли такие страны, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР. В период с 1950 по 1978 к ним также присоединились ГДР, Монголия, Куба, Вьетнам. Именно СЭВ и роли в нем СССР страны Восточной Европы обязаны своим быстрым восстановлением и развитием после Второй мировой войны. На кадрах фотохроники, созданной корреспондентами Совинформбюро, запечатлены истории людей, которые вместе сражались и трудились на благо своих стран и будущего мира.
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освобождение. путь к победе, восточная европа, ссср, совинформбюро, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, социальный навигатор
Освобождение. Путь к Победе, Восточная Европа, СССР, Совинформбюро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Социальный навигатор

Отдавали последнее. Как СССР возрождал Восточную Европу

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К началу мая 1945 года приближался момент победы СССР в страшной борьбе с нацизмом. Помимо изгнания врага с территории страны необходимо было освободить от оккупантов и другие страны, многие города которых лежали в руинах. Во время военных действий особенно сильно пострадали страны Восточной Европы. Красная Армия с первых дней оказывала помощь населению освобождаемых городов. Людей кормили, им помогали восстанавливать мирную жизнь и хозяйство.
Для обеспечения вопросов послевоенного развития европейских стран в 1949 году в Москве был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), в который вошли такие страны, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР. В период с 1950 по 1978 к ним также присоединились ГДР, Монголия, Куба, Вьетнам. Именно СЭВ и роли в нем СССР страны Восточной Европы обязаны своим быстрым восстановлением и развитием после Второй мировой войны. На кадрах фотохроники, созданной корреспондентами Совинформбюро, запечатлены истории людей, которые вместе сражались и трудились на благо своих стран и будущего мира.
© РИА Новости / Георгий Липскеров | Перейти в медиабанкОсвобождение Румынии от немецко-фашистских войск. Разминирование освобожденного города. Румыния, август 1944 года.
Освобождение Румынии от немецко-фашистских войск. Разминирование освобожденного города. Румыния, август 1944 года.
Освобождение Румынии от немецко-фашистских войск. Разминирование освобожденного города. Румыния, август 1944 года.
© РИА Новости / Георгий Липскеров
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкВойска 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина вступают в столицу Болгарии Софию. Жители Софии восторженно встречают советские войска, освободившие город от фашистов. Болгария, София, сентябрь 1944 года.
Войска 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина вступают в столицу Болгарии Софию. Жители Софии восторженно встречают советские войска, освободившие город от фашистов.
Войска 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина вступают в столицу Болгарии Софию. Жители Софии восторженно встречают советские войска, освободившие город от фашистов. Болгария, София, сентябрь 1944 года.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРига в первые дни после освобождения Красной армией от гитлеровцев. Жители города разбирают завалы на центральной площади. Латвийская ССР, Рига, октябрь 1944 года.
Рига в первые дни после освобождения Красной армией от гитлеровцев. Жители города разбирают завалы на центральной площади.
Рига в первые дни после освобождения Красной армией от гитлеровцев. Жители города разбирают завалы на центральной площади. Латвийская ССР, Рига, октябрь 1944 года.
© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкЖители Белграда приветствуют бойцов роты связи 30-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Возглавляет шествие командир роты гвардии старший лейтенант Дмитрий Иванович Кудашев. Югославия, Белград, октябрь 1944 года.
Жители Белграда приветствуют бойцов роты связи 30-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии.
Жители Белграда приветствуют бойцов роты связи 30-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Возглавляет шествие командир роты гвардии старший лейтенант Дмитрий Иванович Кудашев. Югославия, Белград, октябрь 1944 года.
© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкВ освобожденном Будапеште. Советские солдаты на восстановлении моста Франца Иосифа (ныне мост Свободы) через реку Дунай, разрушенного немцами при отступлении. Венгрия, Будапешт, февраль 1945 года.
В освобожденном Будапеште. Советские солдаты на восстановлении моста Франца Иосифа (ныне мост Свободы) через реку Дунай, разрушенного немцами при отступлении.
В освобожденном Будапеште. Советские солдаты на восстановлении моста Франца Иосифа (ныне мост Свободы) через реку Дунай, разрушенного немцами при отступлении. Венгрия, Будапешт, февраль 1945 года.
© РИА Новости / Израиль Озерский
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5 из 9
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкСоветские солдаты раздают еду жителям Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
Советские солдаты раздают еду жителям Берлина.
Советские солдаты раздают еду жителям Берлина. Германия, Берлин, май 1945 года.
© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Семашко | Перейти в медиабанкВаршава, вид освобожденного города. Польша, Варшава, июнь 1945 года.
Варшава, вид освобожденного города.
Варшава, вид освобожденного города. Польша, Варшава, июнь 1945 года.
© РИА Новости / Семашко
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7 из 9
© РИА Новости / Леонард Дудлей | Перейти в медиабанкСтроительство новых жилых домов в Варшаве. Польша, Варшава. 1962 год.
Строительство новых жилых домов в Варшаве.
Строительство новых жилых домов в Варшаве. Польша, Варшава. 1962 год.
© РИА Новости / Леонард Дудлей
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8 из 9
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поселок Лидице в 20 км к западу от Праги. 10 июня 1942 года был полностью уничтожен по требованию немецкого правительства. Восстановлен в 1945-1949 годах. Чехословакия, 1949 год.

Поселок Лидице в 20 км к западу от Праги.

Поселок Лидице в 20 км к западу от Праги. 10 июня 1942 года был полностью уничтожен по требованию немецкого правительства. Восстановлен в 1945-1949 годах. Чехословакия, 1949 год.

© РИА Новости / РИА Новости
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