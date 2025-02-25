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Отдавали последнее. Как СССР возрождал Восточную Европу

Отдавали последнее. Как СССР возрождал Восточную Европу - РИА Новости, 25.02.2025

Отдавали последнее. Как СССР возрождал Восточную Европу

К началу мая 1945 года приближался момент победы СССР в страшной борьбе с нацизмом. Помимо изгнания врага с территории страны необходимо было освободить от... РИА Новости, 25.02.2025

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освобождение. путь к победе

восточная европа

ссср

совинформбюро

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

социальный навигатор

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К началу мая 1945 года приближался момент победы СССР в страшной борьбе с нацизмом. Помимо изгнания врага с территории страны необходимо было освободить от оккупантов и другие страны, многие города которых лежали в руинах. Во время военных действий особенно сильно пострадали страны Восточной Европы. Красная Армия с первых дней оказывала помощь населению освобождаемых городов. Людей кормили, им помогали восстанавливать мирную жизнь и хозяйство.Для обеспечения вопросов послевоенного развития европейских стран в 1949 году в Москве был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), в который вошли такие страны, как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР. В период с 1950 по 1978 к ним также присоединились ГДР, Монголия, Куба, Вьетнам. Именно СЭВ и роли в нем СССР страны Восточной Европы обязаны своим быстрым восстановлением и развитием после Второй мировой войны. На кадрах фотохроники, созданной корреспондентами Совинформбюро, запечатлены истории людей, которые вместе сражались и трудились на благо своих стран и будущего мира.

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, восточная европа, ссср, совинформбюро, фото, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, социальный навигатор