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Во Франции отреагировали на идею о ядерном оружии для Германии
Во Франции отреагировали на идею о ядерном оружии для Германии - РИА Новости, 25.02.2025
Во Франции отреагировали на идею о ядерном оружии для Германии
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил против размещения французских истребителей с ядерным оружием в Германии. Об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил против размещения французских истребителей с ядерным оружием в Германии. Об этом он написал в соцсети X."Это очень серьезно! Силы ядерного сдерживания принадлежат французам и Франции!" — говорится в публикации.Политик также призвал подписать петицию против передачи французского ядерного арсенала другим европейским странам.Ранее во вторник британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона.По словам неназванного французского чиновника, размещение Парижем ядерного оружия в Германии якобы станет сигналом для Москвы. В свою очередь, немецкие дипломаты предполагают, что такой шаг вынудит Великобританию последовать примеру Франции.Лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, будучи кандидатом в канцлеры ФРГ, ранее заявил в интервью ZDF, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Он призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.
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в мире, франция, германия, сша, флориан филиппо, фридрих мерц
В мире, Франция, Германия, США, Флориан Филиппо, Фридрих Мерц
Во Франции отреагировали на идею о ядерном оружии для Германии
Филиппо заявил о недопустимости размещения французских истребителей с ЯО в ФРГ