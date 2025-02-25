https://ria.ru/20250225/oon-2001518007.html

В Госдуме назвали принятую СБ ООН резолюцию нокдауном Украине

В Госдуме назвали принятую СБ ООН резолюцию нокдауном Украине - РИА Новости, 25.02.2025

В Госдуме назвали принятую СБ ООН резолюцию нокдауном Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал американский проект резолюции, принятый Советом безопасности ООН,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:11:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал американский проект резолюции, принятый Советом безопасности ООН, неожиданностью для европейского сообщества и нокдауном для Украины. Ранее совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой. "Над ООН задул ветер перемен, что стало неожиданностью для европейского сообщества и нокдауном для Украины. Желающих сопротивляться американской инициативе не нашлось, все несогласные предпочли промолчать", - сказал Белик РИА Новости, комментируя принятый СБ ООН американский проект резолюции. При этом, по его мнению, не стоит ждать перемен курса в ЕС в ближайшее время, так как они еще живут вчерашним днем. Но "подчинение командам своего синьора - США - у них в крови", добавил депутат. "Европу фактически накрывает мозговой штурм. То, что казалось незыблемым, дало трещину. Так что у кого-то и психика может не выдержать", - сказал Белик.

https://ria.ru/20250225/kreml-2001474707.html

https://ria.ru/20250225/zakharova-2001393031.html

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в мире, сша, дмитрий белик, василий небензя, оон, евросоюз, госдума рф, совет безопасности оон, россия, украина