https://ria.ru/20250225/oon-2001387220.html

СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине

Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T00:45:00+03:00

2025-02-25T00:45:00+03:00

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ООН, 25 фев — РИА Новости. Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто.Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".При этом документ был принята в исходном виде, СБ ООН отклонил поправки европейских стран с антироссийской риторикой. Также были отклонены и российские поправки. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.В понедельник по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее предложенный США текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального звучания. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию "антироссийской бумажкой".Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.Ранее в понедельник Генассамблея ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются.

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https://ria.ru/20250225/tramp-2001384655.html

https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001386560.html

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