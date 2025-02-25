СБ ООН одобрил американскую резолюцию по Украине
СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, Россия проголосовала за
© Getty Images / Anadolu/Selcuk AcarЗаседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025 года
© Getty Images / Anadolu/Selcuk Acar
Заседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025 года
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ООН, 25 фев — РИА Новости. Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки, передает корреспондент РИА Новости.
Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
При этом документ был принята в исходном виде, СБ ООН отклонил поправки европейских стран с антироссийской риторикой. Также были отклонены и российские поправки. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.
В понедельник по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее предложенный США текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального звучания. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". Постпред при ООН Василий Небензя назвал резолюцию "антироссийской бумажкой".
Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.
Ранее в понедельник Генассамблея ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к России прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных российских граждан, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются.