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СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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00:31 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/oon-2001386374.html
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине
Совбез ООН отклонил предложение западных стран о переносе голосования по американскому проекту резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:31:00+03:00
2025-02-25T00:31:00+03:00
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Совбез ООН отклонил предложение западных стран о переносе голосования по американскому проекту резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. Предложение о переносе высказал постпред Франции. "Для меня большая честь представить от имени Франции, Соединенного Королевства, Дании и Греции предложение отложить это заседание.... до 25 февраля в 15.00 (23.00 мск – ред.)", – сказал в ходе заседания СБ ООН постпред Франции при Всемирной организации Николя де Ривьер. Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши возразила, после чего Совбез вынес вопрос на голосование. В поддержку выступили шесть стран, три проголосовали против, еще шесть воздержались, в том числе РФ. США в предложенном документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html
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в мире, франция, сша, россия, николя де ривьер, оон, совет безопасности оон
В мире, Франция, США, Россия, Николя Де Ривьер, ООН, Совет Безопасности ООН
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине

СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции США по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Совбез ООН отклонил предложение западных стран о переносе голосования по американскому проекту резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Предложение о переносе высказал постпред Франции.
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"Для меня большая честь представить от имени Франции, Соединенного Королевства, Дании и Греции предложение отложить это заседание.... до 25 февраля в 15.00 (23.00 мск – ред.)", – сказал в ходе заседания СБ ООН постпред Франции при Всемирной организации Николя де Ривьер.
Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши возразила, после чего Совбез вынес вопрос на голосование.
В поддержку выступили шесть стран, три проголосовали против, еще шесть воздержались, в том числе РФ.
США в предложенном документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией.
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В миреФранцияСШАРоссияНиколя Де РивьерООНСовет Безопасности ООН
 
 
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