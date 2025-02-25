https://ria.ru/20250225/oon-2001386374.html

СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине

СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине

Совбез ООН отклонил предложение западных стран о переносе голосования по американскому проекту резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025

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ООН, 25 фев – РИА Новости. Совбез ООН отклонил предложение западных стран о переносе голосования по американскому проекту резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. Предложение о переносе высказал постпред Франции. "Для меня большая честь представить от имени Франции, Соединенного Королевства, Дании и Греции предложение отложить это заседание.... до 25 февраля в 15.00 (23.00 мск – ред.)", – сказал в ходе заседания СБ ООН постпред Франции при Всемирной организации Николя де Ривьер. Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши возразила, после чего Совбез вынес вопрос на голосование. В поддержку выступили шесть стран, три проголосовали против, еще шесть воздержались, в том числе РФ. США в предложенном документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html

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