https://ria.ru/20250225/oon-2001386374.html
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине - РИА Новости, 25.02.2025
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине
Совбез ООН отклонил предложение западных стран о переносе голосования по американскому проекту резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:31:00+03:00
2025-02-25T00:31:00+03:00
2025-02-25T00:31:00+03:00
в мире
франция
сша
россия
николя де ривьер
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_3307ee671c5f17e3d2e977f119b1c58b.jpg
ООН, 25 фев – РИА Новости. Совбез ООН отклонил предложение западных стран о переносе голосования по американскому проекту резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. Предложение о переносе высказал постпред Франции. "Для меня большая честь представить от имени Франции, Соединенного Королевства, Дании и Греции предложение отложить это заседание.... до 25 февраля в 15.00 (23.00 мск – ред.)", – сказал в ходе заседания СБ ООН постпред Франции при Всемирной организации Николя де Ривьер. Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши возразила, после чего Совбез вынес вопрос на голосование. В поддержку выступили шесть стран, три проголосовали против, еще шесть воздержались, в том числе РФ. США в предложенном документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html
https://ria.ru/20250224/oon-2001363195.html
франция
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_196:0:2923:2045_1920x0_80_0_0_744cbe5805c779c163637b5f88ab71dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, сша, россия, николя де ривьер, оон, совет безопасности оон
В мире, Франция, США, Россия, Николя Де Ривьер, ООН, Совет Безопасности ООН
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции по Украине
СБ ООН отклонил предложение о переносе голосования по резолюции США по Украине