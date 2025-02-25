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Житель Омска переоделся врачом, чтобы украсть у пациента больницы борсетку - РИА Новости, 25.02.2025
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14:03 25.02.2025 (обновлено: 14:09 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/omsk-2001498916.html
Житель Омска переоделся врачом, чтобы украсть у пациента больницы борсетку
Житель Омска переоделся врачом, чтобы украсть у пациента больницы борсетку - РИА Новости, 25.02.2025
Житель Омска переоделся врачом, чтобы украсть у пациента больницы борсетку
Житель Омска переоделся врачом, проник в больницу и похитил у пациента из Алтайского края борсетку с деньгами, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:03:00+03:00
2025-02-25T14:09:00+03:00
происшествия
омск
воровство
умвд россии по омской области
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ОМСК, 25 фев - РИА Новости. Житель Омска переоделся врачом, проник в больницу и похитил у пациента из Алтайского края борсетку с деньгами, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Жертвой преступления стал 44-летний житель Алтайского края, находившийся на лечении в омской больнице. Пока его не было в палате, у него пропала борсетка с документами и 30 тысячами рублей. "Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала неизвестного мужчину в медицинской одежде. Однако проверка не подтвердила причастность медицинского персонала к хищению. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 40-летнего ранее неоднократно судимого омича, переодевшегося врачом", – сообщили в пресс-службе полиции. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина узнал о пациенте от своего знакомого, который тоже лежал в больнице. Друг рассказал ему, что помогает жителю Алтайского края, а тот рассчитывается за услуги деньгами. Преступник оделся медиком, приехал к больнице на такси, прошел в палату и похитил борсетку. 30 тысяч рублей он потратил на алкоголь, а сумку с документами выбросил. Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Лжеврача арестовали, ему грозит до пяти лет колонии.
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происшествия, омск, воровство, умвд россии по омской области
Происшествия, Омск, воровство, УМВД России по Омской области
Житель Омска переоделся врачом, чтобы украсть у пациента больницы борсетку

Житель Омска переоделся врачом и похитил у пациента больницы борсетку с деньгами

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 25 фев - РИА Новости. Житель Омска переоделся врачом, проник в больницу и похитил у пациента из Алтайского края борсетку с деньгами, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Жертвой преступления стал 44-летний житель Алтайского края, находившийся на лечении в омской больнице. Пока его не было в палате, у него пропала борсетка с документами и 30 тысячами рублей.
"Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала неизвестного мужчину в медицинской одежде. Однако проверка не подтвердила причастность медицинского персонала к хищению. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 40-летнего ранее неоднократно судимого омича, переодевшегося врачом", – сообщили в пресс-службе полиции.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина узнал о пациенте от своего знакомого, который тоже лежал в больнице. Друг рассказал ему, что помогает жителю Алтайского края, а тот рассчитывается за услуги деньгами. Преступник оделся медиком, приехал к больнице на такси, прошел в палату и похитил борсетку. 30 тысяч рублей он потратил на алкоголь, а сумку с документами выбросил. Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Лжеврача арестовали, ему грозит до пяти лет колонии.
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