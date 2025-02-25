https://ria.ru/20250225/obstre-2001580889.html

ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области

ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области - РИА Новости, 25.02.2025

ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области

В Волоконовском районе ВСУ обстреляли и атаковали БПЛА четыре населенных пункта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2025

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2025-02-25T20:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли и атаковали БПЛА четыре населенных пункта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Ударам ВСУ подвергся Волоконовский район. Предварительно, пострадавших нет. В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля, фасад, надворные постройки и линия электропередачи. Еще одним FPV-дроном атаковано село Борисовка. Повреждена линия электропередачи — на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение", — рассказал он. По словам главы региона, в хуторе Давыдкин сброс боеприпаса с беспилотника привел к повреждению крыши частного дома, а в поселке Малиново взрыв БПЛА произошел у коммерческого объекта, выбило окна. У некоторых припаркованных рядом машин осколками посечен кузов. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Белгородскую область при помощи дронов. За минувшие сутки они атаковали регион более чем 40 беспилотниками. Накануне в селе Тишанка при атаке на частный дом пострадал мужчина. В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.

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Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина