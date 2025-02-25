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ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области - РИА Новости, 25.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:08 25.02.2025 (обновлено: 20:58 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/obstre-2001580889.html
ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области
ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области
В Волоконовском районе ВСУ обстреляли и атаковали БПЛА четыре населенных пункта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:08:00+03:00
2025-02-25T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли и атаковали БПЛА четыре населенных пункта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;Ударам ВСУ подвергся Волоконовский район. Предварительно, пострадавших нет. В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля, фасад, надворные постройки и линия электропередачи. Еще одним FPV-дроном атаковано село Борисовка. Повреждена линия электропередачи — на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение&quot;, — рассказал он. По словам главы региона, в хуторе Давыдкин сброс боеприпаса с беспилотника привел к повреждению крыши частного дома, а в поселке Малиново взрыв БПЛА произошел у коммерческого объекта, выбило окна. У некоторых припаркованных рядом машин осколками посечен кузов. Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Белгородскую область при помощи дронов. За минувшие сутки они атаковали регион более чем 40 беспилотниками. Накануне в селе Тишанка при атаке на частный дом пострадал мужчина. В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ атаковали Волоконовский район Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли четыре села в Волоконовском районе Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области. 25 февраля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области. 25 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области. 25 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. В Волоконовском районе ВСУ обстреляли и атаковали БПЛА четыре населенных пункта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Ударам ВСУ подвергся Волоконовский район. Предварительно, пострадавших нет. В селе Тишанка в результате обстрела и атаки FPV-дрона в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля, фасад, надворные постройки и линия электропередачи. Еще одним FPV-дроном атаковано село Борисовка. Повреждена линия электропередачи — на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение", — рассказал он.

По словам главы региона, в хуторе Давыдкин сброс боеприпаса с беспилотника привел к повреждению крыши частного дома, а в поселке Малиново взрыв БПЛА произошел у коммерческого объекта, выбило окна. У некоторых припаркованных рядом машин осколками посечен кузов.
Украинские войска регулярно обстреливают и атакуют Белгородскую область при помощи дронов. За минувшие сутки они атаковали регион более чем 40 беспилотниками. Накануне в селе Тишанка при атаке на частный дом пострадал мужчина.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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