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Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру - РИА Новости, 25.02.2025
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07:38 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/neyroset-2001402206.html
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру - РИА Новости, 25.02.2025
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру
Четверть россиян оценивают работу, выполненную с помощью нейросети, как халтурную: при этом чаще искусственный интеллект (ИИ) критикуют мужчины, чем женщины,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:38:00+03:00
2025-02-25T07:38:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Четверть россиян оценивают работу, выполненную с помощью нейросети, как халтурную: при этом чаще искусственный интеллект (ИИ) критикуют мужчины, чем женщины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "26% опрошенных россиян относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же (26%) - как к халтурной", - говорится в материалах. При этом каждый второй пока не определился с оценкой. Такие участники исследования мотивируют свою позицию, в том числе и тем, что все "зависит от людей, которые управляют этими процессами". При этом россияне считают, что ИИ "принесет безработицу в будущем", а "стандартные обороты, сведения из сети, очень часто — плагиат чужих текстов". Мужчины чаще критикуют ИИ (31% против 29% одобряющих), ссылаясь на неточности и профессиональную непригодность в специфических областях. По их мнению, результаты ИИ на данный момент не всегда верны и точны. Также мужчины считают, что искусственный интеллект в их специальности - "профан". Чем выше доход респондентов, тем чаще они выражают скепсис. Россияне с высшим образованием склонны критиковать результаты работы ИИ чаще опрошенных со средним профессиональным образованием. А вот 3 из 10 респондентов моложе 35 лет поддерживают использование нейросетей, отмечая их эффективность в решении однотипных задач и автоматизации процессов. Они считают, что технология значительно ускоряет и упрощает работу, помогает решать рутинные задачи и оптимизировать простые ручные действия. Кроме того, респонденты указывают, что "простые тексты нейросеть пишет лучше, чем большинство начинающих SMM-щиков" и "похоже, молодежи удалось подружиться с ИИ".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
общество, технологии
Общество, Технологии
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру

SuperJob: четверть россиян оценивает выполненную ИИ работу как халтуру

CC0 / / Девушка работает на компьютере
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
CC0 / /
Девушка работает на компьютере. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Четверть россиян оценивают работу, выполненную с помощью нейросети, как халтурную: при этом чаще искусственный интеллект (ИИ) критикуют мужчины, чем женщины, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
В исследовании сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "26% опрошенных россиян относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же (26%) - как к халтурной", - говорится в материалах.
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При этом каждый второй пока не определился с оценкой. Такие участники исследования мотивируют свою позицию, в том числе и тем, что все "зависит от людей, которые управляют этими процессами". При этом россияне считают, что ИИ "принесет безработицу в будущем", а "стандартные обороты, сведения из сети, очень часто — плагиат чужих текстов".
Мужчины чаще критикуют ИИ (31% против 29% одобряющих), ссылаясь на неточности и профессиональную непригодность в специфических областях. По их мнению, результаты ИИ на данный момент не всегда верны и точны. Также мужчины считают, что искусственный интеллект в их специальности - "профан".
Чем выше доход респондентов, тем чаще они выражают скепсис. Россияне с высшим образованием склонны критиковать результаты работы ИИ чаще опрошенных со средним профессиональным образованием.
А вот 3 из 10 респондентов моложе 35 лет поддерживают использование нейросетей, отмечая их эффективность в решении однотипных задач и автоматизации процессов. Они считают, что технология значительно ускоряет и упрощает работу, помогает решать рутинные задачи и оптимизировать простые ручные действия. Кроме того, респонденты указывают, что "простые тексты нейросеть пишет лучше, чем большинство начинающих SMM-щиков" и "похоже, молодежи удалось подружиться с ИИ".
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