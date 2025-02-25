https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001391657.html

Небензя заявил о "позитивных процессах" в урегулировании кризиса на Украине

Небензя заявил о "позитивных процессах" в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Небензя заявил о "позитивных процессах" в урегулировании кризиса на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о "позитивных процессах", которые способны в "самое ближайшее время" привести к долгосрочному и устойчивому... РИА Новости, 25.02.2025

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ООН, 25 фев - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о "позитивных процессах", которые способны в "самое ближайшее время" привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского кризиса. "Господин председатель, воспринимаем сегодняшнее заседание как неприкрытую попытку сорвать наметившиеся позитивные процессы, способные в самое ближайшее время привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского кризиса", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389440.html

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украина, россия, василий небензя, оон