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Небензя заявил о "позитивных процессах" в урегулировании кризиса на Украине
Небензя заявил о "позитивных процессах" в урегулировании кризиса на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Небензя заявил о "позитивных процессах" в урегулировании кризиса на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о "позитивных процессах", которые способны в "самое ближайшее время" привести к долгосрочному и устойчивому... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T02:45:00+03:00
2025-02-25T02:45:00+03:00
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ООН, 25 фев - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о "позитивных процессах", которые способны в "самое ближайшее время" привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского кризиса. "Господин председатель, воспринимаем сегодняшнее заседание как неприкрытую попытку сорвать наметившиеся позитивные процессы, способные в самое ближайшее время привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского кризиса", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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украина, россия, василий небензя, оон
Украина, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил о "позитивных процессах" в урегулировании кризиса на Украине
Небензя: позитивные процессы могут скоро привести к урегулированию на Украине