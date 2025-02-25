https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389554.html

Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Небензя

Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2025

Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Небензя

Европа сейчас - единственный игрок на международной арене, который желает продолжения конфликта на Украине и всеми силами противится его урегулированию, заявил... РИА Новости, 25.02.2025

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европа

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ООН, 25 фев – РИА Новости. Европа сейчас - единственный игрок на международной арене, который желает продолжения конфликта на Украине и всеми силами противится его урегулированию, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Ставшая на рельсы милитаризма Европа - сегодня единственный игрок на международной арене, который желает продолжения войны и всеми силами противится любым реалистичным инициативам по регулированию конфликта", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389440.html

европа

украина

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европа, украина, россия, василий небензя, оон