https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389554.html
Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Небензя
Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2025
Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Небензя
Европа сейчас - единственный игрок на международной арене, который желает продолжения конфликта на Украине и всеми силами противится его урегулированию, заявил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:35:00+03:00
2025-02-25T01:35:00+03:00
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Европа сейчас - единственный игрок на международной арене, который желает продолжения конфликта на Украине и всеми силами противится его урегулированию, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "Ставшая на рельсы милитаризма Европа - сегодня единственный игрок на международной арене, который желает продолжения войны и всеми силами противится любым реалистичным инициативам по регулированию конфликта", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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европа, украина, россия, василий небензя, оон
Европа, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН
Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Небензя
Небензя: Европа в одиночку хочет продолжения конфликта на Украине