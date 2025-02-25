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Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование - РИА Новости, 25.02.2025
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01:34 25.02.2025 (обновлено: 01:38 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389440.html
Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование
Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование - РИА Новости, 25.02.2025
Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование
РФ призывает не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией и США усилия по урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 25.02.2025
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россия
сша
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василий небензя
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ООН, 25 фев - РИА Новости. РФ призывает не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией и США усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем всех, кто действительно хочет добиться устойчивого мира на Украине, не дать просроченному киевскому князьку и его кукловодам сорвать предпринимаемые Россией и США усилия", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389249.html
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россия, сша, украина, василий небензя, оон
Россия, США, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование

Небензя: Россия призывает не дать Киеву и его кукловодам сорвать урегулирование

© AP Photo / Craig RuttleВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Craig Ruttle
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 25 фев - РИА Новости. РФ призывает не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией и США усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Призываем всех, кто действительно хочет добиться устойчивого мира на Украине, не дать просроченному киевскому князьку и его кукловодам сорвать предпринимаемые Россией и США усилия", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Украине отправной точкой для переговоров
01:29
 
РоссияСШАУкраинаВасилий НебензяООН
 
 
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