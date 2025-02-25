https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389440.html

Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование

Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование - РИА Новости, 25.02.2025

Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование

РФ призывает не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией и США усилия по урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 25.02.2025

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ООН, 25 фев - РИА Новости. РФ призывает не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией и США усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем всех, кто действительно хочет добиться устойчивого мира на Украине, не дать просроченному киевскому князьку и его кукловодам сорвать предпринимаемые Россией и США усилия", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389249.html

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россия, сша, украина, василий небензя, оон