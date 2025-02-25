https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389440.html
Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование
Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование - РИА Новости, 25.02.2025
Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование
РФ призывает не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией и США усилия по урегулированию конфликта на Украине,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:34:00+03:00
2025-02-25T01:34:00+03:00
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ООН, 25 фев - РИА Новости. РФ призывает не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать предпринимаемые Россией и США усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. "Призываем всех, кто действительно хочет добиться устойчивого мира на Украине, не дать просроченному киевскому князьку и его кукловодам сорвать предпринимаемые Россией и США усилия", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389249.html
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Россия, США, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал не дать "киевскому князьку" сорвать урегулирование
Небензя: Россия призывает не дать Киеву и его кукловодам сорвать урегулирование