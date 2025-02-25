https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001389249.html

Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Украине отправной точкой для переговоров

Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Украине отправной точкой для переговоров - РИА Новости, 25.02.2025

Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Украине отправной точкой для переговоров

Резолюция Совбеза ООН по Украине - отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при организации... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T01:29:00+03:00

2025-02-25T01:29:00+03:00

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ООН, 25 фев - РИА Новости. Резолюция Совбеза ООН по Украине - отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. "Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. "Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", - добавил он.Ранее во вторник Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой".Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001386560.html

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украина, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон