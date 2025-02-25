https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001386560.html
Россия ценит заявления Трампа о кризисе на Украине, заявил Небензя
Россия ценит заявления Трампа о кризисе на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2025
Россия ценит заявления Трампа о кризисе на Украине, заявил Небензя
Россия ценит высказанное президентом США Дональдом Трампом понимание того, что у украинского кризиса есть "глубинные причины", заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:38:00+03:00
2025-02-25T00:38:00+03:00
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ООН, 25 фев – РИА Новости. Россия ценит высказанное президентом США Дональдом Трампом понимание того, что у украинского кризиса есть "глубинные причины", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Ценим уже неоднократно высказанное президентом Трампом понимание того, что у украинского кризиса есть свои глубинные причины", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250225/oon-2001386374.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, василий небензя, оон
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН
Россия ценит заявления Трампа о кризисе на Украине, заявил Небензя
Небензя: Россия ценит заявления Трампа о глубинных причинах кризиса на Украине