https://ria.ru/20250225/nebenzya-2001386560.html

Россия ценит заявления Трампа о кризисе на Украине, заявил Небензя

Россия ценит заявления Трампа о кризисе на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2025

Россия ценит заявления Трампа о кризисе на Украине, заявил Небензя

Россия ценит высказанное президентом США Дональдом Трампом понимание того, что у украинского кризиса есть "глубинные причины", заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 25.02.2025

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ООН, 25 фев – РИА Новости. Россия ценит высказанное президентом США Дональдом Трампом понимание того, что у украинского кризиса есть "глубинные причины", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Ценим уже неоднократно высказанное президентом Трампом понимание того, что у украинского кризиса есть свои глубинные причины", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250225/oon-2001386374.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, дональд трамп, василий небензя, оон