Экс-генсек НАТО призвал Европу смириться с собственным одиночеством
Экс-генсек НАТО Расмуссен: Европа должна смириться с собственным одиночеством
© AP Photo / Yves LoggheАндерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Yves Logghe
Андерс Фог Расмуссен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Европа должна смириться с собственным одиночеством на фоне "враждебной" политики президента США Дональда Трампа в отношении НАТО, считает экс-генсек альянса и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.
"В мирное время непреклонность Европы в отношении обороны сделала нас уязвимыми, хотя и не подвергла риску наше существование. Но сегодня, перед лицом... американского президента, открыто проявляющего враждебность к трансатлантическому альянсу, Европа должна смириться как с тем, что она теперь уязвима настолько, что ее существование находится под угрозой, так и с тем, что она, похоже, одинока", - пишет Расмуссен в статье для журнала Economist.
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Экс-генсек альянса полагает, что отношения между странами НАТО "рассыпаются" на глазах. По словам Расмуссена, Трамп угрожает Гренландии "аннексией", а Европе - торговой войной.
Ранее совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
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