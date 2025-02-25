https://ria.ru/20250225/mvd-2001427372.html

В Омской области произошло массовое ДТП

В Омской области произошло массовое ДТП - РИА Новости, 25.02.2025

В Омской области произошло массовое ДТП

Микроавтобус, два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Омской области, один человек погиб и не менее восьми пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:16:00+03:00

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2025-02-25T10:29:00+03:00

происшествия

омская область

муромцевский район

омск

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ОМСК, 25 фев - РИА Новости. Микроавтобус, два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Омской области, один человек погиб и не менее восьми пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.ДТП произошло утром на трассе Омск – Муромцево. Полицейские выяснили, что у грузового автомобиля Sitrak, следовавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, на 261 километре вынесло прицеп на встречную полосу движения. Там в него врезалась пассажирская "Газель". После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль Lexus въехала еще одна фура."По предварительным данным, в момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее девяти человек, один из которых погиб, остальные – доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Омской области. Причины и обстоятельства аварии выясняются.На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Муромцевского района Омской области Константин Эйсфельд.

https://ria.ru/20250225/dtp-2001408629.html

https://ria.ru/20250215/kaliningrad-1999554268.html

омская область

муромцевский район

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происшествия, омская область, муромцевский район, омск