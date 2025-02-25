Рейтинг@Mail.ru
На Кубани маршрутка съехала с трассы, пострадали шесть пассажиров - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 25.02.2025 (обновлено: 09:27 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/mvd-2001409588.html
На Кубани маршрутка съехала с трассы, пострадали шесть пассажиров
На Кубани маршрутка съехала с трассы, пострадали шесть пассажиров - РИА Новости, 25.02.2025
На Кубани маршрутка съехала с трассы, пострадали шесть пассажиров
Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани и опрокинулось, пострадали шесть пассажиров, сообщили в ГУМВД по региону. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:09:00+03:00
2025-02-25T09:27:00+03:00
происшествия
усть-лабинский район
краснодар
кропоткин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001411399_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04e810ba37bfb3169730e889de3a01fe.jpg
КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани и опрокинулось, пострадали шесть пассажиров, сообщили в ГУМВД по региону.Уточняется, что авария произошла во вторник утром на автодороге Краснодар – Кропоткин. Водитель Fiat Ducato съехал с дороги, автомобиль опрокинулся."В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, личности которых устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250215/dtp-1999571473.html
усть-лабинский район
краснодар
кропоткин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001411399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_354b8cefb56242c336b964b989b66dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-лабинский район, краснодар, кропоткин
Происшествия, Усть-Лабинский район, Краснодар, Кропоткин
На Кубани маршрутка съехала с трассы, пострадали шесть пассажиров

На Кубани маршрутка съехала с трассы и опрокинулось, пострадали шесть пассажиров

© Фото : 23 МВД/TelegramМаршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани
Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : 23 МВД/Telegram
Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани и опрокинулось, пострадали шесть пассажиров, сообщили в ГУМВД по региону.
Уточняется, что авария произошла во вторник утром на автодороге КраснодарКропоткин. Водитель Fiat Ducato съехал с дороги, автомобиль опрокинулся.
"В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, личности которых устанавливаются", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Белгородской области маршрутка столкнулась с "КамАЗом"
15 февраля, 14:35
 
ПроисшествияУсть-Лабинский районКраснодарКропоткин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала