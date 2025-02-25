https://ria.ru/20250225/mvd-2001409588.html

На Кубани маршрутка съехала с трассы, пострадали шесть пассажиров

На Кубани маршрутка съехала с трассы, пострадали шесть пассажиров - РИА Новости, 25.02.2025

На Кубани маршрутка съехала с трассы, пострадали шесть пассажиров

Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани и опрокинулось, пострадали шесть пассажиров, сообщили в ГУМВД по региону. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:09:00+03:00

2025-02-25T09:09:00+03:00

2025-02-25T09:27:00+03:00

происшествия

усть-лабинский район

краснодар

кропоткин

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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Маршрутное такси съехало с трассы в Усть-Лабинском районе Кубани и опрокинулось, пострадали шесть пассажиров, сообщили в ГУМВД по региону.Уточняется, что авария произошла во вторник утром на автодороге Краснодар – Кропоткин. Водитель Fiat Ducato съехал с дороги, автомобиль опрокинулся."В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, личности которых устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250215/dtp-1999571473.html

усть-лабинский район

краснодар

кропоткин

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происшествия, усть-лабинский район, краснодар, кропоткин