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В "Москвариуме" поселились американские гребневики - РИА Новости, 25.02.2025
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11:49 25.02.2025 (обновлено: 12:07 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/moskvarium-2001466069.html
В "Москвариуме" поселились американские гребневики
В "Москвариуме" поселились американские гребневики - РИА Новости, 25.02.2025
В "Москвариуме" поселились американские гребневики
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Наш новый обитатель — американский гребневик, Mnemiopsis leidyi, или мнениопсис, или морской орех. Этот вид стал одним из самых известных и проблемных, так как его появление в Черном и Каспийском морях напрямую связано с разрушительным воздействием на их экосистемы. Основная причина таких изменений — способность мнениопсиса к взрывному размножению. Родом он с восточного побережья Северной и Южной Америки, а в наши воды, скорее всего, попал в 1980-х годах с судами", — рассказала заместитель генерального директора "Москвариума" Ирина Мейнцер. По словам специалистов, гребневики — это морские животные, хищники, питающиеся планктоном и личинками рыб. Они похожи на медуз, но отличаются наличием гребных пластинок. При движении пластинки мерцают, переливаясь всеми цветами радуги. И если медузы передвигаются за счет сокращения купола, то гребневики используют для этого реснички.Как отметили в пресс-службе, мнениопсис стал первым гребневиком, чей геном секвенировали в 2013 году. Это позволило ученым обнаружить уникальные гены, связанные с регенерацией. Этот вид также используется как биоиндикатор для мониторинга состояния экосистем.
https://ria.ru/20241031/osminog-1981047007.html
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Американские гребневики в Москвариуме
В "Москвариуме" поселились американские гребневики, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Эти морские животные похожи на медуз, но отличаются наличием гребных пластинок, которые мерцают, переливаясь всеми цветами радуги.
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каспийское море, южная америка, москвариум, общество
Хорошие новости, Каспийское море, Южная Америка, Москвариум, Общество
В "Москвариуме" поселились американские гребневики

Центр океанографии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
"Наш новый обитатель — американский гребневик, Mnemiopsis leidyi, или мнениопсис, или морской орех. Этот вид стал одним из самых известных и проблемных, так как его появление в Черном и Каспийском морях напрямую связано с разрушительным воздействием на их экосистемы. Основная причина таких изменений — способность мнениопсиса к взрывному размножению. Родом он с восточного побережья Северной и Южной Америки, а в наши воды, скорее всего, попал в 1980-х годах с судами", — рассказала заместитель генерального директора "Москвариума" Ирина Мейнцер.
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По словам специалистов, гребневики — это морские животные, хищники, питающиеся планктоном и личинками рыб. Они похожи на медуз, но отличаются наличием гребных пластинок. При движении пластинки мерцают, переливаясь всеми цветами радуги. И если медузы передвигаются за счет сокращения купола, то гребневики используют для этого реснички.
Как отметили в пресс-службе, мнениопсис стал первым гребневиком, чей геном секвенировали в 2013 году. Это позволило ученым обнаружить уникальные гены, связанные с регенерацией. Этот вид также используется как биоиндикатор для мониторинга состояния экосистем.
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