https://ria.ru/20250225/moskvarium-2001466069.html
В "Москвариуме" поселились американские гребневики
В "Москвариуме" поселились американские гребневики - РИА Новости, 25.02.2025
В "Москвариуме" поселились американские гребневики
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:49:00+03:00
2025-02-25T11:49:00+03:00
2025-02-25T12:07:00+03:00
хорошие новости
каспийское море
южная америка
москвариум
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001468648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91eadcf5feef9db34107152f07fa780c.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Наш новый обитатель — американский гребневик, Mnemiopsis leidyi, или мнениопсис, или морской орех. Этот вид стал одним из самых известных и проблемных, так как его появление в Черном и Каспийском морях напрямую связано с разрушительным воздействием на их экосистемы. Основная причина таких изменений — способность мнениопсиса к взрывному размножению. Родом он с восточного побережья Северной и Южной Америки, а в наши воды, скорее всего, попал в 1980-х годах с судами", — рассказала заместитель генерального директора "Москвариума" Ирина Мейнцер. По словам специалистов, гребневики — это морские животные, хищники, питающиеся планктоном и личинками рыб. Они похожи на медуз, но отличаются наличием гребных пластинок. При движении пластинки мерцают, переливаясь всеми цветами радуги. И если медузы передвигаются за счет сокращения купола, то гребневики используют для этого реснички.Как отметили в пресс-службе, мнениопсис стал первым гребневиком, чей геном секвенировали в 2013 году. Это позволило ученым обнаружить уникальные гены, связанные с регенерацией. Этот вид также используется как биоиндикатор для мониторинга состояния экосистем.
https://ria.ru/20241031/osminog-1981047007.html
https://ria.ru/20241030/delfin-1980852415.html
каспийское море
южная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001468648_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_beb14c7b90cec4956f1404c37637ca29.jpg
Американские гребневики в Москвариуме
В "Москвариуме" поселились американские гребневики, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Эти морские животные похожи на медуз, но отличаются наличием гребных пластинок, которые мерцают, переливаясь всеми цветами радуги.
2025-02-25T11:49
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийское море, южная америка, москвариум, общество
Хорошие новости, Каспийское море, Южная Америка, Москвариум, Общество
В "Москвариуме" поселились американские гребневики
Центр океанографии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками