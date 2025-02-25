https://ria.ru/20250225/moskvarium-2001466069.html

В "Москвариуме" поселились американские гребневики

В "Москвариуме" поселились американские гребневики - РИА Новости, 25.02.2025

В "Москвариуме" поселились американские гребневики

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:49:00+03:00

2025-02-25T11:49:00+03:00

2025-02-25T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" пополнился американскими гребневиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Наш новый обитатель — американский гребневик, Mnemiopsis leidyi, или мнениопсис, или морской орех. Этот вид стал одним из самых известных и проблемных, так как его появление в Черном и Каспийском морях напрямую связано с разрушительным воздействием на их экосистемы. Основная причина таких изменений — способность мнениопсиса к взрывному размножению. Родом он с восточного побережья Северной и Южной Америки, а в наши воды, скорее всего, попал в 1980-х годах с судами", — рассказала заместитель генерального директора "Москвариума" Ирина Мейнцер. По словам специалистов, гребневики — это морские животные, хищники, питающиеся планктоном и личинками рыб. Они похожи на медуз, но отличаются наличием гребных пластинок. При движении пластинки мерцают, переливаясь всеми цветами радуги. И если медузы передвигаются за счет сокращения купола, то гребневики используют для этого реснички.Как отметили в пресс-службе, мнениопсис стал первым гребневиком, чей геном секвенировали в 2013 году. Это позволило ученым обнаружить уникальные гены, связанные с регенерацией. Этот вид также используется как биоиндикатор для мониторинга состояния экосистем.

https://ria.ru/20241031/osminog-1981047007.html

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Американские гребневики в Москвариуме В "Москвариуме" поселились американские гребневики, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. Эти морские животные похожи на медуз, но отличаются наличием гребных пластинок, которые мерцают, переливаясь всеми цветами радуги. 2025-02-25T11:49 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каспийское море, южная америка, москвариум, общество