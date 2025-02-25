Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали кинокритика Барабаш - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 25.02.2025 (обновлено: 21:07 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/moskva-2001587228.html
В Москве задержали кинокритика Барабаш
В Москве задержали кинокритика Барабаш - РИА Новости, 25.02.2025
В Москве задержали кинокритика Барабаш
Кинокритик Екатерина Барабаш задержана в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:59:00+03:00
2025-02-25T21:07:00+03:00
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001587412_0:185:718:589_1920x0_80_0_0_4285262b96c55ec8d0d41fc18d0b1334.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш задержана в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Екатерина Барабаш задержана", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
https://ria.ru/20240607/protokol-1951385903.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001587412_0:118:718:657_1920x0_80_0_0_b1dd0d177c034bf51664e13f6160ed3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве задержали кинокритика Барабаш

В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

© Страница Екатерины Барабаш в соцсетиКинокритик Екатерина Барабаш
Кинокритик Екатерина Барабаш - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Страница Екатерины Барабаш в соцсети
Кинокритик Екатерина Барабаш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш задержана в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Екатерина Барабаш задержана", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Антон Долин* - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Суд зарегистрировал протокол против кинокритика Долина*
7 июня 2024, 15:20
 
МоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала