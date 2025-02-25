https://ria.ru/20250225/moskva-2001587228.html
В Москве задержали кинокритика Барабаш
В Москве задержали кинокритика Барабаш - РИА Новости, 25.02.2025
В Москве задержали кинокритика Барабаш
Кинокритик Екатерина Барабаш задержана в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:59:00+03:00
2025-02-25T20:59:00+03:00
2025-02-25T21:07:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кинокритик Екатерина Барабаш задержана в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Екатерина Барабаш задержана", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
https://ria.ru/20240607/protokol-1951385903.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве задержали кинокритика Барабаш
В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш