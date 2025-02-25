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В Москве предъявили обвинения фигурантам дела о торговле детьми - РИА Новости, 25.02.2025
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05:31 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/moskva-2001396855.html
В Москве предъявили обвинения фигурантам дела о торговле детьми
В Москве предъявили обвинения фигурантам дела о торговле детьми - РИА Новости, 25.02.2025
В Москве предъявили обвинения фигурантам дела о торговле детьми
В Москве завершено следствие по делу многодетных матерей Натальи Патоки и Юлии Логиновой, им предъявлены обвинения в торговле детьми в окончательной редакции,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:31:00+03:00
2025-02-25T05:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Москве завершено следствие по делу многодетных матерей Натальи Патоки и Юлии Логиновой, им предъявлены обвинения в торговле детьми в окончательной редакции, рассказал РИА Новости адвокат Патоки Станислав Кулов. "Предъявлено обвинение в окончательной редакции, вину Патока признает частично, не признает совершение каких-либо сделок с детьми, а признает нарушение установленного законом порядка усыновления детей, взятых ею на воспитание в свою семью", - сказал Кулов. Он добавил, что фигуранты и защита приступили к ознакомлению с материалами дела. По мнению защиты, следствие неправильно квалифицировало обвинение. Адвокат считает, что в данном случае можно "максимум говорить о незаконном усыновлении (статья 154 УК РФ)" или об административном правонарушении за предоставление недостоверных сведений в регистрирующий орган. Главная фигурантка дела - многодетная мать Юлия Логинова. Проверка в ее отношении началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщина предоставила в ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и есть основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Наталья Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО. Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки.
https://ria.ru/20250207/samara-1998018220.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве предъявили обвинения фигурантам дела о торговле детьми

Фигурантам дела о торговле детьми в Москве предъявили окончательные обвинения

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Москве завершено следствие по делу многодетных матерей Натальи Патоки и Юлии Логиновой, им предъявлены обвинения в торговле детьми в окончательной редакции, рассказал РИА Новости адвокат Патоки Станислав Кулов.
"Предъявлено обвинение в окончательной редакции, вину Патока признает частично, не признает совершение каких-либо сделок с детьми, а признает нарушение установленного законом порядка усыновления детей, взятых ею на воспитание в свою семью", - сказал Кулов.
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Он добавил, что фигуранты и защита приступили к ознакомлению с материалами дела.
По мнению защиты, следствие неправильно квалифицировало обвинение. Адвокат считает, что в данном случае можно "максимум говорить о незаконном усыновлении (статья 154 УК РФ)" или об административном правонарушении за предоставление недостоверных сведений в регистрирующий орган.
Главная фигурантка дела - многодетная мать Юлия Логинова. Проверка в ее отношении началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей.
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Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщина предоставила в ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и есть основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия.
В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Наталья Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО.
Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки.
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