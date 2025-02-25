https://ria.ru/20250225/moskva-2001387330.html

Сотрудник театра оспорил увольнение за отсутствие справки о судимости

Сотрудник театра оспорил увольнение за отсутствие справки о судимости - РИА Новости, 25.02.2025

Сотрудник театра оспорил увольнение за отсутствие справки о судимости

Тверской суд Москвы встал на сторону работника Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, оспорившего свое... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы встал на сторону работника Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, оспорившего свое увольнение за отсутствие справки о судимости, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина работал в театре с октября 2017 года, занимал должности машиниста сцены и мастера участка, также был избран заместителем председателя профкома первичной профсоюзной организации, а в какой-то момент и исполнял обязанности председателя театрального профсоюза. В сентябре 2024 года в учреждении провели кадровый аудит, установивший, что в личном деле мужчины отсутствует справка о судимости, а запрос в МВД показал, что работник был ранее судим за мошенничество в особо крупном размере, столичный суд в 2014 году приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, гражданин вышел на свободу незадолго до трудоустройства в театр в 2017 году. Срок погашения судимости подойдет к концу только 20 марта 2027 года. Вскоре театр подготовил уведомление об увольнении, но с объяснением, что для сотрудника отсутствует "подходящая работа, которую он мог бы выполнять с учетом квалификации, состояния здоровья и установленного ограничения на занятие трудовой деятельностью". Мужчина подал на театр в суд, указывая, что при приеме на работу справку об отсутствии судимости у него не просили, а наличие судимости он не скрывал. Суд установил, что заявителя уволили незаконно, ссылаясь на его состояние здоровья, а не на нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. Фактически суд указал, что сам трудовой договор был заключен с нарушениями. Суд в январе признал увольнение мужчины незаконным, потребовал восстановить его на работе в должности мастера участка, взыскать компенсацию морального вреда и средний заработок за период вынужденного прогула. Решение суда в части восстановления на работе, а также в части выплаты среднего заработка за три месяца после даты увольнения подлежит немедленному исполнению, говорится в материалах. Театр уже обжаловал решение суда.

https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html

https://ria.ru/20241127/sud-1985916548.html

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