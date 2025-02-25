https://ria.ru/20250225/moshenniki-2001386058.html
Мошенники похитили 350 тысяч рублей у несовершеннолетней москвички
Мошенники похитили 350 тысяч рублей у несовершеннолетней москвички - РИА Новости, 25.02.2025
Мошенники похитили 350 тысяч рублей у несовершеннолетней москвички
Мошенники похитили у несовершеннолетней москвички около 350 тысяч рублей под предлогом возврата поврежденного товара с маркетплейса и декларирования денег,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:25:00+03:00
2025-02-25T00:25:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники похитили у несовершеннолетней москвички около 350 тысяч рублей под предлогом возврата поврежденного товара с маркетплейса и декларирования денег, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал источник, мошенники действовали в несколько этапов. Сперва 17-летней девочке позвонил якобы сотрудник пункта выдачи популярного маркетплейса и убедил в том, что товар, который она заказывала, поврежден, поэтому ей нужно оформить возврат, назвав код, который ей прислали на мобильный. После выполнения указания ей на телефон пришло сообщение о том, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломали и ей якобы нужно связаться с сотрудником портала. После этого аферисты стали запугивать девочку, что через "взломанный" аккаунт некий гражданин Украины оформил доверенность, поэтому, чтобы защитить денежные средства, ей нужно их "задекларировать" - передать курьеру. "В результате девочка собрала более 356 тысяч рублей и передала их курьеру, а потом обо всем рассказала маме", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту сейчас проводится проверка.
https://ria.ru/20250224/moshenniki-2001190290.html
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происшествия, украина, москва
Происшествия, Украина, Москва
Мошенники похитили 350 тысяч рублей у несовершеннолетней москвички
Более 350 тысяч рублей украли у подростка в Москве под видом возврата товара
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мошенники похитили у несовершеннолетней москвички около 350 тысяч рублей под предлогом возврата поврежденного товара с маркетплейса и декларирования денег, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, мошенники действовали в несколько этапов. Сперва 17-летней девочке позвонил якобы сотрудник пункта выдачи популярного маркетплейса и убедил в том, что товар, который она заказывала, поврежден, поэтому ей нужно оформить возврат, назвав код, который ей прислали на мобильный.
После выполнения указания ей на телефон пришло сообщение о том, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломали и ей якобы нужно связаться с сотрудником портала.
После этого аферисты стали запугивать девочку, что через "взломанный" аккаунт некий гражданин Украины
оформил доверенность, поэтому, чтобы защитить денежные средства, ей нужно их "задекларировать" - передать курьеру.
"В результате девочка собрала более 356 тысяч рублей и передала их курьеру, а потом обо всем рассказала маме", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту сейчас проводится проверка.