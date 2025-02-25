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ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 25.02.2025
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:25:00+03:00
2025-02-25T12:25:00+03:00
2025-02-25T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял свыше 150 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бурлацкое, Скудное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"
МО РФ: ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Востока"