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Корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС - РИА Новости, 25.02.2025
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Наука
 
23:22 25.02.2025 (обновлено: 23:32 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/mks--2001601582.html
Корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС
Корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС - РИА Новости, 25.02.2025
Корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-28", который больше полугода провел в составе Международной космической станции, отстыковался от модуля "Звезда" российского... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T23:22:00+03:00
2025-02-25T23:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28", который больше полугода провел в составе Международной космической станции, отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС, трансляцию операции ведет "Роскосмос".Ожидается, что в 2.24 мск его двигательная установка включится и выдаст тормозной импульс, после чего корабль начнет сход с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, после чего его несгораемые элементы конструкции после 3.00 мск упадут в несудоходной части Тихого океана.Корабль "Прогресс МС-28" находился в составе российского сегмента МКС с 17 августа 2024 года. Помимо стандартных грузов он доставил на станцию оборудование для различных экспериментов, в частности, рентгеновский спектрометр - "Монитор всего неба". Его российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности МКС во время работы в открытом космосе 19 декабря 2024 года.За время пребывания в составе станции "Прогресса МС-28" с помощью его двигательной установки были выполнены 10 коррекций орбиты МКС, в том числе две для уклонения от космического мусора - 19 и 25 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html
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космос - риа наука, тихий океан, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Тихий океан, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Роскосмос
Корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС

"Прогресс МС-28" отстыковался от МКС перед затоплением после полугодового полета

© Фото : Роскосмос/Александр ГребенкинГрузовой корабль "Прогресс МС-28"
Грузовой корабль Прогресс МС-28 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Роскосмос/Александр Гребенкин
Грузовой корабль "Прогресс МС-28". Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28", который больше полугода провел в составе Международной космической станции, отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС, трансляцию операции ведет "Роскосмос".
Ожидается, что в 2.24 мск его двигательная установка включится и выдаст тормозной импульс, после чего корабль начнет сход с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, после чего его несгораемые элементы конструкции после 3.00 мск упадут в несудоходной части Тихого океана.
Корабль "Прогресс МС-28" находился в составе российского сегмента МКС с 17 августа 2024 года. Помимо стандартных грузов он доставил на станцию оборудование для различных экспериментов, в частности, рентгеновский спектрометр - "Монитор всего неба". Его российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности МКС во время работы в открытом космосе 19 декабря 2024 года.
За время пребывания в составе станции "Прогресса МС-28" с помощью его двигательной установки были выполнены 10 коррекций орбиты МКС, в том числе две для уклонения от космического мусора - 19 и 25 ноября 2024 года.
Кадр трансляции выхода в открытый космос Алексея Овчинина и Ивана Вагнера - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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