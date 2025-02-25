https://ria.ru/20250225/mks--2001601582.html

Корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС

Корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС - РИА Новости, 25.02.2025

Корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-28", который больше полугода провел в составе Международной космической станции, отстыковался от модуля "Звезда" российского... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:22:00+03:00

2025-02-25T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-28", который больше полугода провел в составе Международной космической станции, отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента МКС, трансляцию операции ведет "Роскосмос".Ожидается, что в 2.24 мск его двигательная установка включится и выдаст тормозной импульс, после чего корабль начнет сход с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, после чего его несгораемые элементы конструкции после 3.00 мск упадут в несудоходной части Тихого океана.Корабль "Прогресс МС-28" находился в составе российского сегмента МКС с 17 августа 2024 года. Помимо стандартных грузов он доставил на станцию оборудование для различных экспериментов, в частности, рентгеновский спектрометр - "Монитор всего неба". Его российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности МКС во время работы в открытом космосе 19 декабря 2024 года.За время пребывания в составе станции "Прогресса МС-28" с помощью его двигательной установки были выполнены 10 коррекций орбиты МКС, в том числе две для уклонения от космического мусора - 19 и 25 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, тихий океан, алексей овчинин, иван вагнер, роскосмос