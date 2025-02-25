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Не только Брижит Макрон: бывшую первую леди США подозревают в смене пола - РИА Новости, 25.02.2025
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https://ria.ru/20250225/mishel-2001331119.html
Не только Брижит Макрон: бывшую первую леди США подозревают в смене пола
Не только Брижит Макрон: бывшую первую леди США подозревают в смене пола - РИА Новости, 25.02.2025
Не только Брижит Макрон: бывшую первую леди США подозревают в смене пола
Все более интересные факты начинают появляться о половой принадлежности первых леди лидеров западных стран. Сейчас в центре внимания оказалась Мишель Обама,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:00:00+03:00
2025-02-25T08:00:00+03:00
в мире
сша
мишель обама
дональд трамп
барак обама
чикаго
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все более интересные факты начинают появляться о половой принадлежности первых леди лидеров западных стран. Сейчас в центре внимания оказалась Мишель Обама, жена бывшего президента США Барака Обамы.Слухи о том, что она — трансгендер, ходили давно, и сейчас интерес к этой теме подогревают новые заявления, проскакивающие в информационном поле.Обама — гей?В книге журналиста Майкла Вулффа о Трампе "Все или ничего", которая выйдет 25 февраля 2025 года, отрывки опубликовалоThe Daily Beast, говорится, что Трамп называл Мишель Обаму мужским именем "Майкл"."Знаете, люди называют её "Майк". Вы ведь знаете, не так ли? — цитирует Трампа Вольф. — Они считают, что она выглядит довольно мужественно. У неё очень широкие плечи."О том, что Мишель Обама на самом деле родилась мужчиной, недавно во всеуслышание заявил Эррол Маск — отец близкого соратника Трампа и миллиардера Илона Маска.В беседе с Джошуа Рубином в подкасте Wide Awake Podcast Эррол сказал: "Мы поняли, что Обама — гей, который женат на мужчине, одевающемся как женщина. Мы все это узнали. Это не является общеизвестным фактом".Потрясённый Рубин спросил его: "Мишель Обама — мужчина?", на что Эррол ответил: "Конечно, ты этого не знаешь? Ты можешь посмотреть это в интернете. Мишель Обама — мужчина".Похоже, версия о том, что Мишель Обама была рождена мужчиной, распространена в окружении Трампа. Либо действующий президент и его соратники знают то, что пока не стало достоянием широкой публики.Внезапная смерть журналисткиНачалом скандальной истории можно считать июль 2014 года, когда ныне покойная комедиантка Джоан Риверс записала видео на улицах Нью-Йорка, где называла Барака Обаму геем и использовала оскорбления в адрес трансгендерных людей и в отношении Мишель Обамы."Мы все знаем", — сказалаРиверс, намекая на секрет Мишель Обамы.Видеоролик с участием Риверс быстро стал вирусным, несмотря на то что никаких доказательств, подтверждающих её правоту, представлено не было.Буквально через два месяца, как видео появилось в интернете, в сентябре 2014 года, Риверс скоропостижно умирла после остановки дыхания во время обычной эндоскопии.Эстафету Джоан Риверс подхватил известный американский журналист и основатель интернет платформы Infowars Алекс Джонс. Он описал Мишель Обаму в весьма неполиткорректных выражениях и сказал, что что у неё "плечи шире, чем у мужчины, чего физиологически не может быть".Продолжал продвигать версию о "мужиковатости" Мишель и Такер Карлсон Например, в выпуске "Шоу Алекса Джонса" в сентябре 2023 года он неоднократно называл Мишель Обаму "Большой Майк".Майкл Лавон РобинсонТеория о том, что Мишель Обама ранее была мужчиной, сторится на нескольких доводах:Сторонники этой теории часто называют доктора Аниту Бланшар и Мартина Несбитта настоящими родителями дочерей Мишеля и Барака. Эта пара — давние друзья семьи бывшего президента США.Поводом для размышления служит и то, что нет ни одной фотографии беременной Мишель, и практически нет младенческих фотографий их старшего ребенка Малии с родителями.Совместные фото, выставленные на всеобщее обозрение, запечатлели дочек уже повзрослевшими.Среди сторонников теории распространена версия, что Мишель Обама в прошлом — Майкл Лавон Робинсон, рожденный 17 января 1964 года в Чикаго уличной проституткой Мариан Шилдс Робинсон. Правда, каких-то подтверждений этому нет.Если после заявлений отца Илона Маска и высказываний Дональда Трампа журналисты плотно заинтересуются данной темой, то у жены президента Франции, о которой ходят аналогичные слухи, может появиться близкая подруга по "несчастью".
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96
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в мире, сша, мишель обама, дональд трамп, барак обама, чикаго, нью-йорк (город)
В мире, США, Мишель Обама, Дональд Трамп, Барак Обама, Чикаго, Нью-Йорк (город)

Не только Брижит Макрон: бывшую первую леди США подозревают в смене пола

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Барак Обама целует свою жену Мишель во время ожидания избранного президента Дональда Трампа в Белом доме. 20 января 2017
Президент США Барак Обама целует свою жену Мишель во время ожидания избранного президента Дональда Трампа в Белом доме. 20 января 2017 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все более интересные факты начинают появляться о половой принадлежности первых леди лидеров западных стран. Сейчас в центре внимания оказалась Мишель Обама, жена бывшего президента США Барака Обамы.
Слухи о том, что она — трансгендер, ходили давно, и сейчас интерес к этой теме подогревают новые заявления, проскакивающие в информационном поле.

Обама — гей?

В книге журналиста Майкла Вулффа о Трампе "Все или ничего", которая выйдет 25 февраля 2025 года, отрывки опубликовалоThe Daily Beast, говорится, что Трамп называл Мишель Обаму мужским именем "Майкл".
"Знаете, люди называют её "Майк". Вы ведь знаете, не так ли? — цитирует Трампа Вольф. — Они считают, что она выглядит довольно мужественно. У неё очень широкие плечи."
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОИ - 2012. Баскетбол. Мужчины. Матч США – Франция
ОИ - 2012. Баскетбол. Мужчины. Матч США – Франция - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ОИ - 2012. Баскетбол. Мужчины. Матч США – Франция
О том, что Мишель Обама на самом деле родилась мужчиной, недавно во всеуслышание заявил Эррол Маск — отец близкого соратника Трампа и миллиардера Илона Маска.
В беседе с Джошуа Рубином в подкасте Wide Awake Podcast Эррол сказал: "Мы поняли, что Обама — гей, который женат на мужчине, одевающемся как женщина. Мы все это узнали. Это не является общеизвестным фактом".
Потрясённый Рубин спросил его: "Мишель Обама — мужчина?", на что Эррол ответил: "Конечно, ты этого не знаешь? Ты можешь посмотреть это в интернете. Мишель Обама — мужчина".
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Барак Обама во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Барак Обама во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Барак Обама во время пресс-конференции в Вашингтоне
Похоже, версия о том, что Мишель Обама была рождена мужчиной, распространена в окружении Трампа. Либо действующий президент и его соратники знают то, что пока не стало достоянием широкой публики.

Внезапная смерть журналистки

Началом скандальной истории можно считать июль 2014 года, когда ныне покойная комедиантка Джоан Риверс записала видео на улицах Нью-Йорка, где называла Барака Обаму геем и использовала оскорбления в адрес трансгендерных людей и в отношении Мишель Обамы.
"Мы все знаем", — сказалаРиверс, намекая на секрет Мишель Обамы.
© РИА Новости / Денис ВорошиловВосковые фигуры Мишель и Барка Обамы
Восковые фигуры Мишель и Барка Обамы - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Восковые фигуры Мишель и Барка Обамы
Видеоролик с участием Риверс быстро стал вирусным, несмотря на то что никаких доказательств, подтверждающих её правоту, представлено не было.
Буквально через два месяца, как видео появилось в интернете, в сентябре 2014 года, Риверс скоропостижно умирла после остановки дыхания во время обычной эндоскопии.
Эстафету Джоан Риверс подхватил известный американский журналист и основатель интернет платформы Infowars Алекс Джонс. Он описал Мишель Обаму в весьма неполиткорректных выражениях и сказал, что что у неё "плечи шире, чем у мужчины, чего физиологически не может быть".
© AP Photo / Susan WalshПервая леди США Мишель Обама
Первая леди США Мишель Обама - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Первая леди США Мишель Обама
Продолжал продвигать версию о "мужиковатости" Мишель и Такер Карлсон Например, в выпуске "Шоу Алекса Джонса" в сентябре 2023 года он неоднократно называл Мишель Обаму "Большой Майк".

Майкл Лавон Робинсон

Теория о том, что Мишель Обама ранее была мужчиной, сторится на нескольких доводах:
  • Барак и Мишель, предположительно, удочерили своих двух девочек - Сашу и Малию
  • Риверс была убита за то, что раскрыла правду о том, что Барак Обама — гей, а Мишель — трансгендер.
  • Мишель Обама ранее была мужчиной, при рождении его звали "Майкл Лавон Робинсон".
  • Существуют фотографии, на которых Мишель Обама запечатлена "в мужском образе".
Сторонники этой теории часто называют доктора Аниту Бланшар и Мартина Несбитта настоящими родителями дочерей Мишеля и Барака. Эта пара — давние друзья семьи бывшего президента США.
Поводом для размышления служит и то, что нет ни одной фотографии беременной Мишель, и практически нет младенческих фотографий их старшего ребенка Малии с родителями.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПрезидент США Барак Обама, его супруга Мишель и дочери Малия и Саша в правительственном аэропорту "Внуково-2". 2009 год
Президент США Барак Обама, его супруга Мишель и дочери Малия и Саша в правительственном аэропорту Внуково-2. 2009 год - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Президент США Барак Обама, его супруга Мишель и дочери Малия и Саша в правительственном аэропорту "Внуково-2". 2009 год
Совместные фото, выставленные на всеобщее обозрение, запечатлели дочек уже повзрослевшими.
Среди сторонников теории распространена версия, что Мишель Обама в прошлом — Майкл Лавон Робинсон, рожденный 17 января 1964 года в Чикаго уличной проституткой Мариан Шилдс Робинсон. Правда, каких-то подтверждений этому нет.
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПервая леди США Мишель Обама и дочь Малия во время прощальной речи Барака Обамы в Чикаго. 10 января 2017
Первая леди США Мишель Обама и дочь Малия во время прощальной речи Барака Обамы в Чикаго. 10 января 2017 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Первая леди США Мишель Обама и дочь Малия во время прощальной речи Барака Обамы в Чикаго. 10 января 2017
Если после заявлений отца Илона Маска и высказываний Дональда Трампа журналисты плотно заинтересуются данной темой, то у жены президента Франции, о которой ходят аналогичные слухи, может появиться близкая подруга по "несчастью".
 
В миреСШАМишель ОбамаДональд ТрампБарак ОбамаЧикагоНью-Йорк (город)
 
 
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