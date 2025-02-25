https://ria.ru/20250225/mishel-2001331119.html

Не только Брижит Макрон: бывшую первую леди США подозревают в смене пола

Не только Брижит Макрон: бывшую первую леди США подозревают в смене пола - РИА Новости, 25.02.2025

Не только Брижит Макрон: бывшую первую леди США подозревают в смене пола

Все более интересные факты начинают появляться о половой принадлежности первых леди лидеров западных стран. Сейчас в центре внимания оказалась Мишель Обама,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:00:00+03:00

2025-02-25T08:00:00+03:00

2025-02-25T08:00:00+03:00

в мире

сша

мишель обама

дональд трамп

барак обама

чикаго

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148656/63/1486566364_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_bdb9f3b8ad6709ee184503057d53b571.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все более интересные факты начинают появляться о половой принадлежности первых леди лидеров западных стран. Сейчас в центре внимания оказалась Мишель Обама, жена бывшего президента США Барака Обамы.Слухи о том, что она — трансгендер, ходили давно, и сейчас интерес к этой теме подогревают новые заявления, проскакивающие в информационном поле.Обама — гей?В книге журналиста Майкла Вулффа о Трампе "Все или ничего", которая выйдет 25 февраля 2025 года, отрывки опубликовалоThe Daily Beast, говорится, что Трамп называл Мишель Обаму мужским именем "Майкл"."Знаете, люди называют её "Майк". Вы ведь знаете, не так ли? — цитирует Трампа Вольф. — Они считают, что она выглядит довольно мужественно. У неё очень широкие плечи."О том, что Мишель Обама на самом деле родилась мужчиной, недавно во всеуслышание заявил Эррол Маск — отец близкого соратника Трампа и миллиардера Илона Маска.В беседе с Джошуа Рубином в подкасте Wide Awake Podcast Эррол сказал: "Мы поняли, что Обама — гей, который женат на мужчине, одевающемся как женщина. Мы все это узнали. Это не является общеизвестным фактом".Потрясённый Рубин спросил его: "Мишель Обама — мужчина?", на что Эррол ответил: "Конечно, ты этого не знаешь? Ты можешь посмотреть это в интернете. Мишель Обама — мужчина".Похоже, версия о том, что Мишель Обама была рождена мужчиной, распространена в окружении Трампа. Либо действующий президент и его соратники знают то, что пока не стало достоянием широкой публики.Внезапная смерть журналисткиНачалом скандальной истории можно считать июль 2014 года, когда ныне покойная комедиантка Джоан Риверс записала видео на улицах Нью-Йорка, где называла Барака Обаму геем и использовала оскорбления в адрес трансгендерных людей и в отношении Мишель Обамы."Мы все знаем", — сказалаРиверс, намекая на секрет Мишель Обамы.Видеоролик с участием Риверс быстро стал вирусным, несмотря на то что никаких доказательств, подтверждающих её правоту, представлено не было.Буквально через два месяца, как видео появилось в интернете, в сентябре 2014 года, Риверс скоропостижно умирла после остановки дыхания во время обычной эндоскопии.Эстафету Джоан Риверс подхватил известный американский журналист и основатель интернет платформы Infowars Алекс Джонс. Он описал Мишель Обаму в весьма неполиткорректных выражениях и сказал, что что у неё "плечи шире, чем у мужчины, чего физиологически не может быть".Продолжал продвигать версию о "мужиковатости" Мишель и Такер Карлсон Например, в выпуске "Шоу Алекса Джонса" в сентябре 2023 года он неоднократно называл Мишель Обаму "Большой Майк".Майкл Лавон РобинсонТеория о том, что Мишель Обама ранее была мужчиной, сторится на нескольких доводах:Сторонники этой теории часто называют доктора Аниту Бланшар и Мартина Несбитта настоящими родителями дочерей Мишеля и Барака. Эта пара — давние друзья семьи бывшего президента США.Поводом для размышления служит и то, что нет ни одной фотографии беременной Мишель, и практически нет младенческих фотографий их старшего ребенка Малии с родителями.Совместные фото, выставленные на всеобщее обозрение, запечатлели дочек уже повзрослевшими.Среди сторонников теории распространена версия, что Мишель Обама в прошлом — Майкл Лавон Робинсон, рожденный 17 января 1964 года в Чикаго уличной проституткой Мариан Шилдс Робинсон. Правда, каких-то подтверждений этому нет.Если после заявлений отца Илона Маска и высказываний Дональда Трампа журналисты плотно заинтересуются данной темой, то у жены президента Франции, о которой ходят аналогичные слухи, может появиться близкая подруга по "несчастью".

сша

чикаго

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мишель обама, дональд трамп, барак обама, чикаго, нью-йорк (город)