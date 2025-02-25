https://ria.ru/20250225/minfin-2001603418.html

Минфин предложил упростить регистрацию иностранных компаний

Минфин предложил упростить регистрацию иностранных компаний - РИА Новости, 25.02.2025

Минфин предложил упростить регистрацию иностранных компаний

Минфин РФ предложил упростить иностранным компаниям процедуру постановки на учет в налоговом органе: организации не нужно самостоятельно предоставлять заявление РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T23:44:00+03:00

2025-02-25T23:44:00+03:00

2025-02-25T23:44:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минфин РФ предложил упростить иностранным компаниям процедуру постановки на учет в налоговом органе: организации не нужно самостоятельно предоставлять заявление и другие необходимые документы в связи с открытием счета в российском банке. Разработанный министерством проект изменений в Налоговый кодекс (НК) опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент, согласно положению статьи 83 НК РФ ("Учет организаций и физических лиц"), постановка на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в российском банке осуществляется налоговым органом на основании соответствующего заявления, которое эта организация или российский банк представляет в налоговый орган. Как следует из статьи 84 НК ("Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций…"), если заявление о постановке на учет иностранной организации предоставляет российский банк, в котором открывается счет, то оно должно быть подано в электронной форме и заверено усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица этого банка. Так, изменения предлагаются в эти две статьи. Законопроект разработан "с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации", отмечается в пояснительной записке. "Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке", - уточняется в пояснительной записке. Как следует из текста проекта, предлагается, чтобы заявление иностранной организации о постановке на учет предоставлялось российским банком, в котором открывается счет. Заявление должно быть в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица этого банка. Налоговый орган, в свою очередь, обязан поставить иностранную организацию на учет в течение пяти дней со дня получения от российского банка такого заявления и в тот же срок направить банку соответствующее свидетельство в электронной форме. Предложение Минфина РФ об упрощении постановки на учет для иностранных компаний направлено на снижение административных барьеров и улучшение условий работы для иностранного бизнеса. Это может быть особенно актуально в условиях обсуждений о смягчении санкций. Упрощение налоговых процедур отвечает целям привлечения иностранных инвесторов и расширения экономического сотрудничества", - пояснила РИА Новости основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

https://ria.ru/20241212/minfin-1988777708.html

https://ria.ru/20250121/gd-1994751364.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)