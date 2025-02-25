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США нужны редкоземельные металлы, которых много в России, заявил Песков
США нужны редкоземельные металлы, которых много в России, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025
США нужны редкоземельные металлы, которых много в России, заявил Песков
США нужны редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:31:00+03:00
2025-02-25T12:31:00+03:00
2025-02-25T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США нужны редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества. Об этом президент вчера говорил на совещании, как раз по РЗМ. Поэтому перспективы есть, возможности есть, когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия, которые должны будут выполнить США, чтобы началось сотрудничество по редкоземельным металлам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Москва, США, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
США нужны редкоземельные металлы, которых много в России, заявил Песков
Песков: США нужны редкоземельные металлы, Россия открыта к сотрудничеству