https://ria.ru/20250225/metally-2001476914.html

США нужны редкоземельные металлы, которых много в России, заявил Песков

США нужны редкоземельные металлы, которых много в России, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2025

США нужны редкоземельные металлы, которых много в России, заявил Песков

США нужны редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:31:00+03:00

2025-02-25T12:31:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США нужны редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много. Мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества. Об этом президент вчера говорил на совещании, как раз по РЗМ. Поэтому перспективы есть, возможности есть, когда настанет момент проявления политической воли и к этому, мы будем открыты", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у Москвы какие-либо предварительные условия, которые должны будут выполнить США, чтобы началось сотрудничество по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сша, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, в мире