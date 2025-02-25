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Эксперт назвал отрасли, которым не обойтись без редкоземельных металлов - РИА Новости, 25.02.2025
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11:35 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/metally-2001463105.html
Эксперт назвал отрасли, которым не обойтись без редкоземельных металлов
Эксперт назвал отрасли, которым не обойтись без редкоземельных металлов - РИА Новости, 25.02.2025
Эксперт назвал отрасли, которым не обойтись без редкоземельных металлов
Редкоземельные металлы (РЗМ) более всего требуются в производстве магнитов и катализаторов, суммарный спрос со стороны данных секторов промышленности в мировом... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:35:00+03:00
2025-02-25T11:35:00+03:00
экономика
технологии
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владимир путин
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института гайдара
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Редкоземельные металлы (РЗМ) более всего требуются в производстве магнитов и катализаторов, суммарный спрос со стороны данных секторов промышленности в мировом разрезе составляет 61%, рассказал РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ. "Если обратиться к статистике потребления редкоземельных металлов, то она выглядит следующим образом: магниты (44%), катализаторы (17%), полировальные порошки (11%), металлургия (6%), стеклоизделия (6%), керамика (3%)", - привел аналитик данные по спросу на РЗМ в различных секторах промышленности в мировом разрезе. Также он отметил, что редкоземельные металлы являются важными компонентами в различных отраслях промышленности, включая электронику, зеленую энергетику, аэрокосмическую промышленность, автомобилестроение и оборону. "Их уникальные физические, химические, магнитные и люминесцентные свойства позволяют повысить эффективность и долговечность при одновременном уменьшении размеров и веса некоторых электронных компонентов и сплавов", - заключил Рамазанов.
https://ria.ru/20250224/rossiya-2001375689.html
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экономика, технологии, россия, сша, владимир путин, павел зарубин, института гайдара, вгтрк
Экономика, Технологии, Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин, Института Гайдара, ВГТРК
Эксперт назвал отрасли, которым не обойтись без редкоземельных металлов

Рамазанов: редкоземельные металлы нужны для производства катализаторов

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Редкоземельные металлы (РЗМ) более всего требуются в производстве магнитов и катализаторов, суммарный спрос со стороны данных секторов промышленности в мировом разрезе составляет 61%, рассказал РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развития важнейших сфер экономики РФ. Кроме того, Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области РЗМ.
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"Если обратиться к статистике потребления редкоземельных металлов, то она выглядит следующим образом: магниты (44%), катализаторы (17%), полировальные порошки (11%), металлургия (6%), стеклоизделия (6%), керамика (3%)", - привел аналитик данные по спросу на РЗМ в различных секторах промышленности в мировом разрезе.
Также он отметил, что редкоземельные металлы являются важными компонентами в различных отраслях промышленности, включая электронику, зеленую энергетику, аэрокосмическую промышленность, автомобилестроение и оборону.
"Их уникальные физические, химические, магнитные и люминесцентные свойства позволяют повысить эффективность и долговечность при одновременном уменьшении размеров и веса некоторых электронных компонентов и сплавов", - заключил Рамазанов.
Флаг над посольством США в России - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияСШАВладимир ПутинПавел ЗарубинИнститута ГайдараВГТРК
 
 
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