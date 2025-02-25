https://ria.ru/20250225/merts-2001400974.html

В Германии ужаснулись стремлением Мерца и Писториуса усилить армию

В Германии ужаснулись стремлением Мерца и Писториуса усилить армию - РИА Новости, 25.02.2025

В Германии ужаснулись стремлением Мерца и Писториуса усилить армию

Стремление лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и министра обороны ФРГ от социал-демократов... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стремление лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и министра обороны ФРГ от социал-демократов Бориса Писториуса постоянно усиливать армию страны и готовиться к некой войне просто ужасает, учитывая, что вероятным противником может выступать Россия, заявил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Любого, кто следит за международными отношениями, напугает, что Писториус, как и Мерц, хочет тратить много денег на армию. Он говорил, что мы должны быть готовы к войне, подготовиться, повысить готовность. Об этом думать страшно", - сказал политик. Он добавил, что Мерц делал схожие заявления во время завершившейся в стране предвыборной гонки, и для Мерца в качестве канцлера повышение расходов на вооруженные силы, вероятно, станет одним из приоритетов. "Очень страшно осознавать, что этот человек с такими амбициями станет канцлером Германии. Будет власть, чтобы тратить деньги на армию, хотя мы не знаем, против кого. Можно предположить, что против России, но зачем?" - отметил собеседник агентства. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер. В понедельник Мерц заявил, что его блок проведет переговоры с социал-демократами о создании правящей коалиции.

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html

https://ria.ru/20250223/frg-2001171488.html

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в мире, германия, россия, фридрих мерц, борис писториус, олаф шольц, хдс/хсс