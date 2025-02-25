Рейтинг@Mail.ru
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
20:16 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/melnichenko-2001582327.html
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу - РИА Новости, 25.02.2025
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что поддельный телесюжет о причастности к покушению на друга и коллегу из соседней Саратовской области... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:16:00+03:00
2025-02-25T20:16:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_0:81:2004:1208_1920x0_80_0_0_40c48c2702fbf0b6765a9af1fa8de24e.jpg
ПЕНЗА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что поддельный телесюжет о причастности к покушению на друга и коллегу из соседней Саратовской области Романа Бусаргина является вбросом с Украины. "Украинская хунта, впавшая в агонию на фоне последних мировых новостей, лишилась ума окончательно. Начались совершенно безумные информационные вбросы, затрагивающие глав российских регионов. Как сообщает ЦУР (центр управления регионом), по социальным сетям распространяются видеоролики с фейковыми "новостями" о якобы совершенных убийствах губернаторов Смоленской, Архангельской, Вологодской областей. В отношении меня эти деятели проявили особый "креатив". Связали "телесюжет", подделывающий репортажи государственного телеканала, о моей якобы причастности к покушению на друга и коллегу, губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина. Подытожу: над попытками сеять панику в российских регионах такими идиотскими способами остаётся только от души посмеяться", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области. Саратовское информагентство "Взгляд-инфо" отметило, что, по предварительной информации, мишенью мог быть губернатор Бусаргин. В пресс-службе главы Саратовской области заявили РИА Новости, что не комментируют гипотезу, что целью агента Киева был Бусаргин.
https://ria.ru/20250206/timchenko-1997836419.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603684377_81:0:1917:1377_1920x0_80_0_0_c21e5d37dfd26993ddfb26f77805eca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег мельниченко, пензенская область
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пензенская область
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу

Губернатор Мельниченко назвал украинским фейком телесюжет о покушении на коллегу

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕНЗА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что поддельный телесюжет о причастности к покушению на друга и коллегу из соседней Саратовской области Романа Бусаргина является вбросом с Украины.
"Украинская хунта, впавшая в агонию на фоне последних мировых новостей, лишилась ума окончательно. Начались совершенно безумные информационные вбросы, затрагивающие глав российских регионов. Как сообщает ЦУР (центр управления регионом), по социальным сетям распространяются видеоролики с фейковыми "новостями" о якобы совершенных убийствах губернаторов Смоленской, Архангельской, Вологодской областей. В отношении меня эти деятели проявили особый "креатив". Связали "телесюжет", подделывающий репортажи государственного телеканала, о моей якобы причастности к покушению на друга и коллегу, губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина. Подытожу: над попытками сеять панику в российских регионах такими идиотскими способами остаётся только от души посмеяться", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области. Саратовское информагентство "Взгляд-инфо" отметило, что, по предварительной информации, мишенью мог быть губернатор Бусаргин. В пресс-службе главы Саратовской области заявили РИА Новости, что не комментируют гипотезу, что целью агента Киева был Бусаргин.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Сенатор позитивно оценил работу очистных сооружений на пензенском заводе
6 февраля, 20:44
 
Пензенская областьОлег МельниченкоПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала