https://ria.ru/20250225/melnichenko-2001582327.html
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу - РИА Новости, 25.02.2025
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что поддельный телесюжет о причастности к покушению на друга и коллегу из соседней Саратовской области... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:16:00+03:00
2025-02-25T20:16:00+03:00
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пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что поддельный телесюжет о причастности к покушению на друга и коллегу из соседней Саратовской области Романа Бусаргина является вбросом с Украины. "Украинская хунта, впавшая в агонию на фоне последних мировых новостей, лишилась ума окончательно. Начались совершенно безумные информационные вбросы, затрагивающие глав российских регионов. Как сообщает ЦУР (центр управления регионом), по социальным сетям распространяются видеоролики с фейковыми "новостями" о якобы совершенных убийствах губернаторов Смоленской, Архангельской, Вологодской областей. В отношении меня эти деятели проявили особый "креатив". Связали "телесюжет", подделывающий репортажи государственного телеканала, о моей якобы причастности к покушению на друга и коллегу, губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина. Подытожу: над попытками сеять панику в российских регионах такими идиотскими способами остаётся только от души посмеяться", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области. Саратовское информагентство "Взгляд-инфо" отметило, что, по предварительной информации, мишенью мог быть губернатор Бусаргин. В пресс-службе главы Саратовской области заявили РИА Новости, что не комментируют гипотезу, что целью агента Киева был Бусаргин.
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олег мельниченко, пензенская область
Пензенская область, Олег Мельниченко, Пензенская область
Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу
Губернатор Мельниченко назвал украинским фейком телесюжет о покушении на коллегу
ПЕНЗА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что поддельный телесюжет о причастности к покушению на друга и коллегу из соседней Саратовской области Романа Бусаргина является вбросом с Украины.
"Украинская хунта, впавшая в агонию на фоне последних мировых новостей, лишилась ума окончательно. Начались совершенно безумные информационные вбросы, затрагивающие глав российских регионов. Как сообщает ЦУР (центр управления регионом), по социальным сетям распространяются видеоролики с фейковыми "новостями" о якобы совершенных убийствах губернаторов Смоленской, Архангельской, Вологодской областей. В отношении меня эти деятели проявили особый "креатив". Связали "телесюжет", подделывающий репортажи государственного телеканала, о моей якобы причастности к покушению на друга и коллегу, губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина. Подытожу: над попытками сеять панику в российских регионах такими идиотскими способами остаётся только от души посмеяться", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области. Саратовское информагентство "Взгляд-инфо" отметило, что, по предварительной информации, мишенью мог быть губернатор Бусаргин. В пресс-службе главы Саратовской области заявили РИА Новости, что не комментируют гипотезу, что целью агента Киева был Бусаргин.