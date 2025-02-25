https://ria.ru/20250225/melnichenko-2001582327.html

Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу

Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу - РИА Новости, 25.02.2025

Пензенский губернатор отреагировал на фейк о связи с покушением на коллегу

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что поддельный телесюжет о причастности к покушению на друга и коллегу из соседней Саратовской области... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T20:16:00+03:00

2025-02-25T20:16:00+03:00

2025-02-25T20:16:00+03:00

пензенская область

олег мельниченко

пензенская область

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ПЕНЗА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что поддельный телесюжет о причастности к покушению на друга и коллегу из соседней Саратовской области Романа Бусаргина является вбросом с Украины. "Украинская хунта, впавшая в агонию на фоне последних мировых новостей, лишилась ума окончательно. Начались совершенно безумные информационные вбросы, затрагивающие глав российских регионов. Как сообщает ЦУР (центр управления регионом), по социальным сетям распространяются видеоролики с фейковыми "новостями" о якобы совершенных убийствах губернаторов Смоленской, Архангельской, Вологодской областей. В отношении меня эти деятели проявили особый "креатив". Связали "телесюжет", подделывающий репортажи государственного телеканала, о моей якобы причастности к покушению на друга и коллегу, губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина. Подытожу: над попытками сеять панику в российских регионах такими идиотскими способами остаётся только от души посмеяться", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области. Саратовское информагентство "Взгляд-инфо" отметило, что, по предварительной информации, мишенью мог быть губернатор Бусаргин. В пресс-службе главы Саратовской области заявили РИА Новости, что не комментируют гипотезу, что целью агента Киева был Бусаргин.

https://ria.ru/20250206/timchenko-1997836419.html

пензенская область

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олег мельниченко, пензенская область