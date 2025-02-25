https://ria.ru/20250225/mask-2001426043.html

Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Маск назвал Канаду ненастоящей страной - РИА Новости, 25.02.2025

Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в ответ на подписание тысячами канадцев петиции с требованием лишить его... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в ответ на подписание тысячами канадцев петиции с требованием лишить его канадского гражданства заявил, что Канада - ненастоящая страна. Ранее более 160 тысяч жителей Канады подписали онлайн-петицию с требованием лишить Илона Маска канадского гражданства, также более 15 тысяч канадцев потребовали объявить президента США Дональда Трампа персоной нон грата. Согласно тексту петиции, Маск, получивший гражданство Канады в 1989 году, действовал во вред интересам страны, вмешивался в её выборы и стал членом иностранного правительства, которое "стремится подорвать" ее суверенитет. "Канада - ненастоящая страна", - написал Маск на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию с новостью о петиции. Ранее президент США Дональд Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.

https://ria.ru/20250108/mask-1992798778.html

https://ria.ru/20250224/mask-2001299006.html

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в мире, канада, сша, вашингтон (штат), илон маск, дональд трамп, джастин трюдо