Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что госслужащие США могут получить второй шанс сдать отчет - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/mask-2001395029.html
Маск заявил, что госслужащие США могут получить второй шанс сдать отчет
Маск заявил, что госслужащие США могут получить второй шанс сдать отчет - РИА Новости, 25.02.2025
Маск заявил, что госслужащие США могут получить второй шанс сдать отчет
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) заявил, что, в зависимости от решения президента США Дональда Трампа, те... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T04:41:00+03:00
2025-02-25T04:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805863_0:46:3068:1772_1920x0_80_0_0_159998d8cb005cb33ebf5190d8d1e1e9.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) заявил, что, в зависимости от решения президента США Дональда Трампа, те федеральные сотрудники, которые проигнорировали письмо Маска с просьбой отчитаться о работе за неделю, могут получить второй шанс. Ранее Маск направил всем федеральным сотрудникам США электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено, как подача заявления об увольнении. "На усмотрение президента, им дадут еще один шанс. Непредоставление ответа во второй раз приведет к увольнению", - написал глава DOGE в соцсети X, комментируя призыв одного из пользователей увольнять всех, кто проигнорировал письмо или жаловался на него. В другой публикации Маск возмутился из-за того, что многие сотрудники не стали отвечать на его письмо. Глава DOGE отметил, что требования в письме были "простейшими", однако многие не смогли справиться даже с ними. "Вы когда-нибудь видели подобную некомпетентность и презрение к тому, как тратятся ваши налоги?" - написал он. Агентство Блумберг в понедельник передавало, что несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование главы DOGE Илона Маска отчитаться о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По данным Блумберг, среди этих ведомств были Пентагон и министерство юстиции США. Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250224/smi-2001277807.html
https://ria.ru/20250222/tramp-2001017108.html
https://ria.ru/20250221/fitso-2000808468.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805863_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bb9e6793b9527fb79a9dadea56c98749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Министерство обороны США
Маск заявил, что госслужащие США могут получить второй шанс сдать отчет

Маск: госслужащие, не сдавшие отчет о работе, могут получить второй шанс

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) заявил, что, в зависимости от решения президента США Дональда Трампа, те федеральные сотрудники, которые проигнорировали письмо Маска с просьбой отчитаться о работе за неделю, могут получить второй шанс.
Ранее Маск направил всем федеральным сотрудникам США электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено, как подача заявления об увольнении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Несколько американских госагентств проигнорировали требование Маска
Вчера, 14:15
"На усмотрение президента, им дадут еще один шанс. Непредоставление ответа во второй раз приведет к увольнению", - написал глава DOGE в соцсети X, комментируя призыв одного из пользователей увольнять всех, кто проигнорировал письмо или жаловался на него.
В другой публикации Маск возмутился из-за того, что многие сотрудники не стали отвечать на его письмо. Глава DOGE отметил, что требования в письме были "простейшими", однако многие не смогли справиться даже с ними.
"Вы когда-нибудь видели подобную некомпетентность и презрение к тому, как тратятся ваши налоги?" - написал он.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Трамп призвал Маска действовать еще энергичнее
22 февраля, 17:30
Агентство Блумберг в понедельник передавало, что несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование главы DOGE Илона Маска отчитаться о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По данным Блумберг, среди этих ведомств были Пентагон и министерство юстиции США.
Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Фицо обсудил с Маском закрытие USAID
21 февраля, 14:33
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала