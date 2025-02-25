https://ria.ru/20250225/mask-2001395029.html

Маск заявил, что госслужащие США могут получить второй шанс сдать отчет

Маск заявил, что госслужащие США могут получить второй шанс сдать отчет - РИА Новости, 25.02.2025

Маск заявил, что госслужащие США могут получить второй шанс сдать отчет

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) заявил, что, в зависимости от решения президента США Дональда Трампа, те... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T04:41:00+03:00

2025-02-25T04:41:00+03:00

2025-02-25T04:41:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) заявил, что, в зависимости от решения президента США Дональда Трампа, те федеральные сотрудники, которые проигнорировали письмо Маска с просьбой отчитаться о работе за неделю, могут получить второй шанс. Ранее Маск направил всем федеральным сотрудникам США электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено, как подача заявления об увольнении. "На усмотрение президента, им дадут еще один шанс. Непредоставление ответа во второй раз приведет к увольнению", - написал глава DOGE в соцсети X, комментируя призыв одного из пользователей увольнять всех, кто проигнорировал письмо или жаловался на него. В другой публикации Маск возмутился из-за того, что многие сотрудники не стали отвечать на его письмо. Глава DOGE отметил, что требования в письме были "простейшими", однако многие не смогли справиться даже с ними. "Вы когда-нибудь видели подобную некомпетентность и презрение к тому, как тратятся ваши налоги?" - написал он. Агентство Блумберг в понедельник передавало, что несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование главы DOGE Илона Маска отчитаться о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По данным Блумберг, среди этих ведомств были Пентагон и министерство юстиции США. Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250224/smi-2001277807.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, министерство обороны сша