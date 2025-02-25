https://ria.ru/20250225/marsel-2001508716.html

Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство

Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство - РИА Новости, 25.02.2025

Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство

ПОСОЛЬСТВО И КОНСУЛЬСТВО РФ БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ ОТ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЫ НАКАЗАНИЯ ВИНОВНЫХ В НАПАДЕНИИ НА КОНСУЛЬСТВО В МАРСЕЛЕ – ПОСОЛЬСТВО РИА НОВОСТИ РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:48:00+03:00

2025-02-25T14:48:00+03:00

2025-02-25T14:48:00+03:00

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПОСОЛЬСТВО И КОНСУЛЬСТВО РФ БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ ОТ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЫ НАКАЗАНИЯ ВИНОВНЫХ В НАПАДЕНИИ НА КОНСУЛЬСТВО В МАРСЕЛЕ – ПОСОЛЬСТВО РИА НОВОСТИ

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе