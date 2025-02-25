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Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство
Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство - РИА Новости, 25.02.2025
Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство
ПОСОЛЬСТВО И КОНСУЛЬСТВО РФ БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ ОТ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЫ НАКАЗАНИЯ ВИНОВНЫХ В НАПАДЕНИИ НА КОНСУЛЬСТВО В МАРСЕЛЕ – ПОСОЛЬСТВО РИА НОВОСТИ РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:48:00+03:00
2025-02-25T14:48:00+03:00
2025-02-25T14:48:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001230700_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_18e2b3825ab196b9ef93c4fbac1fb030.jpg
ПОСОЛЬСТВО И КОНСУЛЬСТВО РФ БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ ОТ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЫ НАКАЗАНИЯ ВИНОВНЫХ В НАПАДЕНИИ НА КОНСУЛЬСТВО В МАРСЕЛЕ – ПОСОЛЬСТВО РИА НОВОСТИ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство
Россия будет добиваться наказания виновных в нападении на консульство в Марселе