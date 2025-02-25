https://ria.ru/20250225/marsel-2001485718.html
После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело
После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело - РИА Новости, 25.02.2025
После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело
По факту нападения на генконсульство РФ в Марселе было заведено уголовное дело, этим занимается уголовная полиция, заявил РИА Новости генеральный консул России... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:11:00+03:00
2025-02-25T13:11:00+03:00
2025-02-25T13:11:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. По факту нападения на генконсульство РФ в Марселе было заведено уголовное дело, этим занимается уголовная полиция, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский. "По факту нападения на консульство было заведено уголовное дело, этим вопросом занимается именно уголовная полиция. Я думаю, что тут серьезное дело и будет и наказание соответствующее", - сказал он. При этом Оранский сообщил, что пока не известно, какие обвинения предъявят задержанным. "Пока не знаем, пока все это в руках полиции, информацией они не делятся", - сказал он. При этом он отметил, что нападавших было двое, они были задержаны во время проукраинской манифестации в понедельник. Лицо одного из них попало на камеры видеонаблюдения консульства.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001484419.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире, марсель
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире, Марсель
После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело
После взрывов на территории генконсульства РФ в Марселе завели уголовное дело
ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. По факту нападения на генконсульство РФ в Марселе было заведено уголовное дело, этим занимается уголовная полиция, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
«
"По факту нападения на консульство было заведено уголовное дело, этим вопросом занимается именно уголовная полиция. Я думаю, что тут серьезное дело и будет и наказание соответствующее", - сказал он.
При этом Оранский сообщил, что пока не известно, какие обвинения предъявят задержанным.
"Пока не знаем, пока все это в руках полиции, информацией они не делятся", - сказал он.
При этом он отметил, что нападавших было двое, они были задержаны во время проукраинской манифестации в понедельник. Лицо одного из них попало на камеры видеонаблюдения консульства.