https://ria.ru/20250225/marsel-2001485718.html

После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело

После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело - РИА Новости, 25.02.2025

После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело

По факту нападения на генконсульство РФ в Марселе было заведено уголовное дело, этим занимается уголовная полиция, заявил РИА Новости генеральный консул России... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:11:00+03:00

2025-02-25T13:11:00+03:00

2025-02-25T13:11:00+03:00

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

марсель

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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. По факту нападения на генконсульство РФ в Марселе было заведено уголовное дело, этим занимается уголовная полиция, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский. "По факту нападения на консульство было заведено уголовное дело, этим вопросом занимается именно уголовная полиция. Я думаю, что тут серьезное дело и будет и наказание соответствующее", - сказал он. При этом Оранский сообщил, что пока не известно, какие обвинения предъявят задержанным. "Пока не знаем, пока все это в руках полиции, информацией они не делятся", - сказал он. При этом он отметил, что нападавших было двое, они были задержаны во время проукраинской манифестации в понедельник. Лицо одного из них попало на камеры видеонаблюдения консульства.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001484419.html

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Варвара Скокшина

россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире, марсель