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После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело - РИА Новости, 25.02.2025
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13:11 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/marsel-2001485718.html
После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело
После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело - РИА Новости, 25.02.2025
После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело
По факту нападения на генконсульство РФ в Марселе было заведено уголовное дело, этим занимается уголовная полиция, заявил РИА Новости генеральный консул России... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:11:00+03:00
2025-02-25T13:11:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
марсель
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. По факту нападения на генконсульство РФ в Марселе было заведено уголовное дело, этим занимается уголовная полиция, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский. "По факту нападения на консульство было заведено уголовное дело, этим вопросом занимается именно уголовная полиция. Я думаю, что тут серьезное дело и будет и наказание соответствующее", - сказал он. При этом Оранский сообщил, что пока не известно, какие обвинения предъявят задержанным. "Пока не знаем, пока все это в руках полиции, информацией они не делятся", - сказал он. При этом он отметил, что нападавших было двое, они были задержаны во время проукраинской манифестации в понедельник. Лицо одного из них попало на камеры видеонаблюдения консульства.
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире, марсель
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире, Марсель
После нападения на генконсульство России в Марселе завели уголовное дело

После взрывов на территории генконсульства РФ в Марселе завели уголовное дело

© РИА НовостиПолицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости
Полицейские и пожарные у здания Генерального консульства России в Марселе
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. По факту нападения на генконсульство РФ в Марселе было заведено уголовное дело, этим занимается уголовная полиция, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
«
"По факту нападения на консульство было заведено уголовное дело, этим вопросом занимается именно уголовная полиция. Я думаю, что тут серьезное дело и будет и наказание соответствующее", - сказал он.
При этом Оранский сообщил, что пока не известно, какие обвинения предъявят задержанным.
"Пока не знаем, пока все это в руках полиции, информацией они не делятся", - сказал он.
При этом он отметил, что нападавших было двое, они были задержаны во время проукраинской манифестации в понедельник. Лицо одного из них попало на камеры видеонаблюдения консульства.
Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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