https://ria.ru/20250225/marsel-2001480101.html
После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек
После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек - РИА Новости, 25.02.2025
После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек
Прокуратура Марселя сообщила генконсульству РФ о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на консульство, заявил РИА Новости генеральный консул России РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:44:00+03:00
2025-02-25T12:44:00+03:00
2025-02-25T12:53:00+03:00
марсель
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001262284_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa51d4d8513f6ec993dab2eff7221e9d.jpg
ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Прокуратура Марселя сообщила генконсульству РФ о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на консульство, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский."Вчера уже поздно вечером я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны оба подозреваемых. Задержаны они были во время проведения проукраинского митинга в центре города, потому что полиция ожидала их появления там, и, действительно, они там появились и их арестовали", - сказал Оранский.Он отметил, что пока гражданская принадлежность этих лиц не ясна. "Мы сейчас пытаемся это выяснить", - добавил Оранский.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html
марсель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001262284_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11d76555c68583487f96a0f8c6e25ac2.jpg
Полиция возле российского генконсульства в Марселе
Сотрудники российского генконсульства в Марселе не пострадали в результате взрыва, материального ущерба тоже не было, сообщило посольство в Париже
2025-02-25T12:44
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марсель, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире
Марсель, Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире
После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек
Генконсул: после взрыва у консульства РФ в Марселе задержали двух человек