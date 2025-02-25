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После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек - РИА Новости, 25.02.2025
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12:44 25.02.2025 (обновлено: 12:53 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/marsel-2001480101.html
После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек
После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек - РИА Новости, 25.02.2025
После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек
Прокуратура Марселя сообщила генконсульству РФ о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на консульство, заявил РИА Новости генеральный консул России РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:44:00+03:00
2025-02-25T12:53:00+03:00
марсель
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Прокуратура Марселя сообщила генконсульству РФ о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на консульство, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский."Вчера уже поздно вечером я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны оба подозреваемых. Задержаны они были во время проведения проукраинского митинга в центре города, потому что полиция ожидала их появления там, и, действительно, они там появились и их арестовали", - сказал Оранский.Он отметил, что пока гражданская принадлежность этих лиц не ясна. "Мы сейчас пытаемся это выяснить", - добавил Оранский.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html
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Полиция возле российского генконсульства в Марселе
Сотрудники российского генконсульства в Марселе не пострадали в результате взрыва, материального ущерба тоже не было, сообщило посольство в Париже
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марсель, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире
Марсель, Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире
После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек

Генконсул: после взрыва у консульства РФ в Марселе задержали двух человек

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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Прокуратура Марселя сообщила генконсульству РФ о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на консульство, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
"Вчера уже поздно вечером я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны оба подозреваемых. Задержаны они были во время проведения проукраинского митинга в центре города, потому что полиция ожидала их появления там, и, действительно, они там появились и их арестовали", - сказал Оранский.
Он отметил, что пока гражданская принадлежность этих лиц не ясна. "Мы сейчас пытаемся это выяснить", - добавил Оранский.
Обстановка возле российского консульства в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе
12:52
 
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