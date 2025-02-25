https://ria.ru/20250225/marsel-2001480101.html

После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек

После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек - РИА Новости, 25.02.2025

После взрыва у российского консульства в Марселе задержали двух человек

Прокуратура Марселя сообщила генконсульству РФ о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на консульство, заявил РИА Новости генеральный консул России РИА Новости, 25.02.2025

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марсель

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. Прокуратура Марселя сообщила генконсульству РФ о задержании двух человек, подозреваемых в нападении на консульство, заявил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский."Вчера уже поздно вечером я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны оба подозреваемых. Задержаны они были во время проведения проукраинского митинга в центре города, потому что полиция ожидала их появления там, и, действительно, они там появились и их арестовали", - сказал Оранский.Он отметил, что пока гражданская принадлежность этих лиц не ясна. "Мы сейчас пытаемся это выяснить", - добавил Оранский.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html

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Полиция возле российского генконсульства в Марселе Сотрудники российского генконсульства в Марселе не пострадали в результате взрыва, материального ущерба тоже не было, сообщило посольство в Париже 2025-02-25T12:44 true PT0M31S

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