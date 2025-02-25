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СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России - РИА Новости, 25.02.2025
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01:20 25.02.2025 (обновлено: 10:16 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/marsel-2001388839.html
СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России
СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России
На проукраинской манифестации в Марселе накануне вечером задержали двух человек, одного из них подозревают в нападении на российское консульство, передает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:20:00+03:00
2025-02-25T10:16:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
франция
в мире
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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. На проукраинской манифестации в Марселе накануне вечером задержали двух человек, одного из них подозревают в нападении на российское консульство, передает радиостанция RMC.&quot;Согласно нашей информации, около 19:30 понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России&quot;, — говорится в сообщении.Источник в полиции рассказал, что подозреваемые ранее не попадались в руки правоохранителей, задержанных отправили под стражу.В понедельник два взрывных устройства бросили на территорию российского генконсульства в Марселе, сработало одно из них. По информации французских СМИ, консульство атаковали бутылками с зажигательной смесью. Рядом с диппредставительством полиция обнаружила угнанный автомобиль.Сотрудники генконсульства не пострадали, ущерба дипмиссии не было.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
https://ria.ru/20250224/parizh-2001316637.html
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , франция, в мире
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Франция, В мире
СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России

RMC: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России

© Фото : соцсетиПолицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : соцсети
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. На проукраинской манифестации в Марселе накануне вечером задержали двух человек, одного из них подозревают в нападении на российское консульство, передает радиостанция RMC.
«

"Согласно нашей информации, около 19:30 понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России", — говорится в сообщении.

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Источник в полиции рассказал, что подозреваемые ранее не попадались в руки правоохранителей, задержанных отправили под стражу.
В понедельник два взрывных устройства бросили на территорию российского генконсульства в Марселе, сработало одно из них. По информации французских СМИ, консульство атаковали бутылками с зажигательной смесью. Рядом с диппредставительством полиция обнаружила угнанный автомобиль.
Сотрудники генконсульства не пострадали, ущерба дипмиссии не было.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.
Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
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