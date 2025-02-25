https://ria.ru/20250225/marsel-2001388839.html

СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России

СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: в Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство России

На проукраинской манифестации в Марселе накануне вечером задержали двух человек, одного из них подозревают в нападении на российское консульство, передает... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T01:20:00+03:00

2025-02-25T01:20:00+03:00

2025-02-25T10:16:00+03:00

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

франция

в мире

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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. На проукраинской манифестации в Марселе накануне вечером задержали двух человек, одного из них подозревают в нападении на российское консульство, передает радиостанция RMC."Согласно нашей информации, около 19:30 понедельника двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России", — говорится в сообщении.Источник в полиции рассказал, что подозреваемые ранее не попадались в руки правоохранителей, задержанных отправили под стражу.В понедельник два взрывных устройства бросили на территорию российского генконсульства в Марселе, сработало одно из них. По информации французских СМИ, консульство атаковали бутылками с зажигательной смесью. Рядом с диппредставительством полиция обнаружила угнанный автомобиль.Сотрудники генконсульства не пострадали, ущерба дипмиссии не было.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.

https://ria.ru/20250224/parizh-2001316637.html

https://ria.ru/20250224/bastrykin-2001356718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , франция, в мире